Produktions-Bau hinter „Saller-Halle“

Weikersheim.Mehrere Bausachen hatte der Weikersheimer Gemeinderat am Donnerstag zu diskutieren und abzuarbeiten – davon zwei, die ein größeres öffentliches Interesse erwarten lassen.

Im Gewerbegebiet Nord soll östlich hangaufwärts der „Saller-Halle“ bzw. südlich des Planetenwegs der Neubau einer Büro-, Produktions- und Lagerhalle samt Parkflächen entstehen. Der Bau hat in etwa die Maße der bestehenden Halle und weist eine Höhe von 8,50 Meter auf. Stadtrat Wolfgang Heiligers versicherte sich, dass „keine Ausfahrt zum Planetenweg“ möglich gemacht werde. Der Gemeinderat stimmte dem Bauvorhaben abschließend zu.

Abgewiesen wurde ein offenbar unausgegorenes Bauvorhaben an einem denkmalgeschützten Gebäudeteil am Weikersheimer Marktplatz 6. Der Gastronomiebetrieb will Toiletten umbauen bzw. verlagern und einen Pizzaofen einbauen. Dafür will der Bauherr einen außenliegenden Edelstahlkamin an der Nordfassade anbringen. Außerdem soll die markante Fassade zum Marktplatz hin stark umgestaltet werden.