Prozesse hautnah erlebt

Weikersheim.Schüler des Gymnasiums Weikersheim erlebten auf einer Exkursion das Europäische Parlament ganz hautnah. An der Tagesexkursion nach Straßburg beteiligten sich die beiden vierstündigen Gemeinschaftskunde-Kurse der Klassenstufe 12 gemeinsam mit den Begleitlehrern Markus Hopf und Michael Krapp. Nach einer Führung durch das Europaparlament sowie dem Besuch des Plenarsaals stand MdEP Dr. Inge Gräßle den Schülern Rede und Antwort zu ihren vielfältigen Fragen rund um das Thema Europäische Union. Am Nachmittag konnten die Zwölftklässler in einem zweistündigen Planspiel die Prozesse der Entscheidungsfindungen des Europäischen Parlaments schließlich hautnah erleben. mk

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 07.11.2018