„Quodlibet“ spielt am Donnerstag

Weikersheim.Die Musikakademie Schloss Weikersheim präsentiert das bereits vielfach mit Preisen ausgezeichnete junge italienische „Trio Quodlibet“.

Am Donnerstag, 28. März, um 19.30 Uhr im Gärtnerhaus von Schloss Weikersheim ist das Trio mit einem etwa einstündigen Programm mit Werken von Beethoven, Montalbetti und Dohnány zu erleben. Mariechristine Lopez (Violine), Virginia Luca (Viola) und Fabio Fausone (Violoncello) studieren in der Quartettklasse der Accademia Stauffer im italienischen Cremona. Auf dem Sprung zu einer vielversprechenden Karriere sind die jungen Musiker*innen für einen einwöchigen Studienaufenthalt zu Gast in Weikersheim, dem World Meeting Center des Jeunesses Musicales Weltverbands. Der Eintritt ist frei. jmd

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 27.03.2019