Räumliche und personelle Investitionen

Mit dem Neubau in der Karl-Ludwig-Straße in Weikersheim will die Volksbank Vorbach-Tauber insbesondere den Beratungsbereich ausbauen und komfortabler gestalten. Das Planungsbild des Architekturbüros Bauer zeigt, wie das 1,8 Millionen teure Bauvorhaben bereits im Herbst aussehen dürfte.

© Architekturbüro Bauer Weikersheim