Recycling als Überlebens- und Bildungshilfe

Stifte: ein besseres Symbol für Bildung gibt es wohl kaum. Das leuchtete den Schülerinnen und Schülern sofort ein, und einige Klassen stellten zusätzlich zum Schul-Sammelbehälter gleich eigene Sammelkästen auf, die sich dank Werbung in Familien- und Freundeskreisen ebenfalls kräftig füllen. Auch im Weltladen, im Hofladen und im Buchladen, bei der Volksbank und in der Mergentheimer DLRG-Geschäftsstelle füllen sich aufgestellte Sammelbehälter.

Wieso man mit der Aktion nur Mädchen unterstütze, wurden die Initiatorinnen anfangs immer wieder gefragt. Einerseits hat das mit der inzwischen gut 130-jährigen Geschichte des Weltgebetstags der Frauen zu tun: Im Sinn der Frauensolidarität schlossen sich zunächst US-amerikanische und kanadische Frauen zu einer ökumenischen Bewegung zusammen. Andererseits sind es nach wie vor Mädchen, die in Kriegen und Fluchtsituationen oft mehrfach betroffen sind: An ihnen wird am ehesten gespart, wenn Familien in Not geraten. Dabei ist gerade ihre Ausbildung für die Zukunft der Nachkriegsgeneration immens wichtig: Sie sind es, die eines Tages ihre Kindern Grundlagen für die Zukunft geben müssen – eine Aufgabe, die ohne Bildung noch schwerer zu bewältigen ist als ohnehin schon.

Im Libanon ist die Situation dramatisch: Weit über 1,2 Millionen Flüchtlinge, darunter rund 400 000 Kinder zwischen fünf und 17 Jahren, sind es, die in libanesichen Flüchtlingslagern Zuflucht fanden. Dabei ist das Land mit seinen zuvor vier Millionen Einwohnern gerade einmal halb so groß wie Hessen. Die ökumenische Hilfsorganisation „Beit el-Nour“ hilft im Nahen Osten benachteiligten und traumatisierten Mädchen und ermöglicht unter anderem mit der Stifteaktion 200 Schülerinnen geregelten Unterricht und therapeutische Unterstützung.

Schon 450 Kulis und Co. - Holzstifte werden nicht gesammelt - sichern einem der syrischen Mädchen das Schulmaterial. gms

