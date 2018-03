Renovierung der Wachstation steht an

Anzeige

In der Mitgliederstatistik konnte ein leichter Mitgliederzuwachs verzeichnet werden.

Im Ausblick auf 2018 steht die Renovierung der Wachstation an sowie als Highlight das Landeskindertreffen im Oktober in Weikersheim.

Der Bericht des Leiters Ausbildung Alexander Heß war mit vielen Zahlen und Daten gespickt. An der Anfängerschwimmausbildung nahmen 58 Kinder teil. Viele von ihnen legten das Seepferdchen-Abzeichen ab. Die Kurse wurden von 14 Ausbildern und Helfern geleitet.

Im Schwimmtraining am Montagabend durchlaufen ca. 170 Kinder und Jugendliche das Ausbildungsprogramm, in dem sie Brustschwimmen, Kraul und Rückenschwimmen lernen. Die Älteren durchlaufen auch die Vorstufe des Rettungsschwimmens, den so genannten „Juniorretter“. Letztes Jahr wurden sechs solcher Abzeichen verliehen. Die Bilanz der beiden Prüfungstage war wie folgt: 38-mal Deutsches Jugendschwimmabzeichen (DJSA) Bronze, 22-mal DJSA Silber, 18-mal DJSA Gold.

In der Rettungsschwimmausbildung wurde siebenmal das Deutsche Rettungsschwimmabzeichen (DRSA) Bronze und 19-mal das DRSA Silber verliehen.

In der Schwimm - und Rettungsschwimmausbildung wurden von 43 Ausbildern und Riegenhelfern insgesamt 1295 Stunden am Beckenrand abgeleistet. Die Aquafitnesskurse im Breitensport erfreuen sich größter Beliebtheit und alle 17 Kurse waren mit insgesamt 242 Teilnehmern voll belegt. Geleitet wurden die Kurse von sechs Ausbilderinnen, die 174 Stunden dazu . In der Erste-Hilfe-Ausbildung (EH) wurden von den drei Ausbildern EH & AED-Kurse mit insgesamt 34 Teilnehmern durchgeführt.

Im Rettungssport-Training wurden ca. 40 Wettkampfschwimmer von insgesamt sechs Trainern unterrichtet, die dafür 210 Stunden aufwendeten. Weiterhin besuchten zahlreiche DLRG-ler viele Lehrgänge der unterschiedlichsten Fachrichtungen.

Dem Bericht des Leiters Einsatz Julian Glück war zu entnehmen, dass zahlreiche Wachdienste am Münstersee sowie am Breitenauer See und im Hallenbad Weikersheim abgeleistet wurden. Er berichtete über die Tauberreinigung mit dem Fischerverein, einer Eisrettungsübung mit der Feuerwehr Weikersheim sowie von der WRD-Übung am Münstersee. Einsätze in der Wasserrettung gab es 2017 nicht. Weitere Veranstaltungen statt wie der Bootstag, ein Aktionswochenende im Ötztal sowie ein Jugendwachwochenende am Münstersee und die Teilnahme am Helfertag der Blaulichtjugend fanden außerdem Erwähnung.

Aus dem Bericht des Jugendleiters Tobias Gerner war zu entnehmen, dass die Jugend im vergangenen Jahr ebenfalls sehr aktiv war. Neben dem „Rodeln bei Mondschein“ an der Hammelsklinge, Vereinsmeisterschaften oder Ostereiersuchen im Stadtpark fanden auch noch das Motto-Zeltlager „Harry Potter“ sowie das Weihnachtsbasteln statt. Jugendabende wurden durch Chillouts mit diversen Aktivitäten ersetzt.

Gerner berichtete über das erfolgreiche Abschneiden der Rettungssportler bei diversen Wettkämpfen und Meisterschaften und über den Nachwuchs-Adventswettkampf im Hallenbad Weikersheim. Der DLRG-Jugendraum wurde mit einer LED-Beleuchtung ausgestattet sowie Beamer und Leinwand angeschafft. Der Leiter Wirtschaft und Finanzen (WuF) Heiko Weiner berichtete letztmalig über die Einnahmen und Ausgaben der Ortsgruppe. So könne man einen erheblichen Überschuss verzeichnen. Die Kassenprüferin Doris Wittnebel bescheinigten ihm eine solide und fehlerlose Kassenführung. In den Grußworten bescheinigten Bürgermeister Klaus Kornberger sowie Bezirksvorsitzender Heiko Lang der Gruppe eine hervorragende Arbeit. Ebenso wurden die ausgezeichnete Jugendarbeit sowie die Erfolge im Rettungssport gelobt. Kornberger berichtete über die Situation des Hallenbades sowie über die schwierige Suche nach entsprechendem Fachpersonal. Die Entlastung erfolgte einstimmig. Der Haushaltsplan 2018 wurde vom Heiko Weiner vorgestellt. Unter dem Punkt Ehrungen wurde der scheidende Heiko Weiner mit dem Verdienst abzeichen der DLRG in Bronze ausgezeichnet. Für langjährige Mitgliedschaft wurden geehrt:

10 Jahre: Luca Berrens, Sibylle, Daniel und Lennart Brix, Lara Friedrich, Jule Glück, Andrea und Miriam Hadj Hassen, Marion und Thomas Hartsch, Leonie und Melina Köhler, Heinz Örtel, Marianne Reischmann, Mara Schammann, Claudia Schimmel, Tizian Schnupp, Carl-Constantin Schumm, Horst Striffler, Heiko, Jan und Sven Weiner sowie Jan Wiener.

25 Jahre: Julian Glück, Daniel Roller und Jochen Melzer.

40 Jahre: Heike Imgrund, Sabine Köhler, August, Helga und Brigitte Held, Ursula Schulz und Günter Sackmann. 50 Jahre: Renate Göpfert-Geitz, Manfred Schwarz, Erwin Kreissl, Hubert Wolfarth und Axel Sailer. mr

