Rhythmus erleben auf drei Ebenen

Oberndorf.Die TaKeTiNa-Trainer Martin Höhn (Isny) und Siegfried Renz (Berlin) leiten einen zweitägigen Kurs, der sich sowohl an Musiker als auch an rhythmisch Ungeübte richtet. Die Rhythmusmethode „TaKeTiNa“ des österreichischen Musikers Reinhard Flatischler bildet die Grundlage für die Übungen, begleitet von Surdo-Trommel und Berimbao. Es entsteht ein spielerischer Experimentierraum, in dem die teilnehmer zwischen Ordnung und Chaos pendeln. Auf drei Ebenen wird Rhythmus erlebbar: durch Gehen, Klatschen und Sprechen.

Weitere Informationen und Anmeldung bei Bärbel Buß, Telefon 07933/20269 oder buss-standorf@gmx.de. pm