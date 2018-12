Richtwerte „werden eingehalten“

Weikersheim.Bereits vor längerer Zeit erfolgte Windkraft-Messungen bei Queckbronn/Neubronn waren Thema in einer öffentlichen Gemeinderatsitzung im November in Weikersheim. Alt-Stadtrat Alfred Sailer hatte damals nach Ergebnissen der Messungen gefragt – und wurde vom Bürgermeister ans Landratsamt verwiesen.

Die Redaktion hat in der Sache dort nachgehakt und von Pressesprecher Markus Moll jetzt folgende Auskunft erhalten: „Die Schallpegelmessungen der Windkraftanlagen in Queckbronn wurden vom Ingenieurbüro Wölfel Engineering GmbH am 25. November 2016 und 22. Februar 2018 durchgeführt.

Bei hohen Leistungen

Das Büro ist als bekanntgegebene Messstelle nach Paragraf 29b BImSchG gelistet. Die Messung wurde bei hohen Anlagenleistungen beziehungsweise hohen Windgeschwindigkeiten durchgeführt.

Alle Anlagen des Windparks waren bei der Messung des Gesamtgeräusches in Betrieb“.

Beurteilt wurden laut Landratsamt die acht Windkraftanlagen der HWE – Hohenloher Windenergie GmbH & Co. KG, die während der Messung im offenen Betriebsmodus betrieben wurden.

Die Messung sei in Queckbronn an drei Immissionsorten durchgeführt worden.

Das Landratsamt Main-Tauber weiter: „Die Messungen zeigen, dass die Immissionsrichtwerte der TA Lärm an den maßgeblichen Immissionsorten (an dem die höchsten Immissionswerte erwartet werden) in Queckbronn beim Betrieb des Windparks Neubronn eingehalten werden können. Bei der Messung wurden die in den Genehmigungen festgeschriebenen Immissionsrichtwerte eingehalten.“

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 22.12.2018