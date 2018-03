Riesige Betriebe, aber nur geringe Erträge

Anzeige

Laudenbach.Einen spannenden und ungeschminkten Eindruck von der Landwirtschaft und der Agrarpolitik sowie von den Chancen, Risiken und von der Mentalität der osteuropäischen und zentralasiatischen Länder können die Gäste bei der Jahreshauptversammlung des Maschinenrings Östlicher Tauberkreis erwarten. Am Freitag, 9. März, findet die Versammlung um 19.30 Uhr in der Zehntscheune in Laudenbach statt.

Diplomagraringenieur Bernd Henn aus Nassau wird auf Grund 15-jähriger Erfahrung zum Thema „Landwirtschaft in Osteuropa bis nach Zentralasien – Entwicklungen und Einschätzungen eines deutschen Agrarberaters“ berichten.

Zu Unrecht werde ein schwarz-weißes Bild der dortigen landwirtschaftlichen Möglichkeiten vermittelt. Die deutschen Landwirte könnten dank ihrer hohen Kompetenz und besten fachlichen Ausbildung getrost in dem Wettbewerb mit den dortigen und zum Teil riesigen Agrarbetrieben bestehen.