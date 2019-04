Riesige Herausforderung

Weikersheim.Martin Stadtfeld setzt am Samstag, 11. Mai, seinen Beethovenzyklus im prächtigen Rittersaal von Schloss Weikersheim fort, den er im Mai 2011 begonnen hat.

Bereits zum neunten Mal kommt der vielfach preisgekrönte Pianist Martin Stadtfeld nach Weikersheim, um sein ehrgeiziges Projekt aller Beethoven-Sonaten fortzusetzen. 2019 beginnt er mit dem Spätwerk des Komponisten, das einen der absoluten Höhepunkte im Klavierschaffen überhaupt darstellt.

Den Auftakt macht die Sonate Nr. 28 A-Dur op. 101, in der Beethoven im großen Stil die bis dahin bekannten Formen verlässt und musikalisch neue Wege beschreitet. Ganze drei Jahre – von 1813 bis 1816 – arbeitete Beethoven an dieser Sonate, die er dann seiner Schülerin Dorothea von Ertmann widmete. Im zweiten Teil des Konzerts präsentiert Stadtfeld die lange als unspielbar geltende „Große Sonate für das Hammerklavier“ op. 106. Der berühmte Pianist Alfred Brendel sagt über dieses Stück: „Nach Umfang und Anlage geht die Hammerklaviersonate weit über alles hinaus, was auf dem Gebiet der Sonatenkomposition jemals gewagt und bewältigt wurde.“ Erst Jahrzehnte nach Beethovens Tod spielte Franz Liszt sie erstmals öffentlich. Beethoven war völlig taub, als er dieses Stück komponierte. Sein Ideenreichtum und seine Vorstellungskraft sind unter diesem Aspekt bemerkenswert, zumal das Werk auf nur einem Interval, einer Terz, basiert. Die Sonate ist für Pianist und Zuhörer extrem herausfordernd und enthält viele der schwersten Passagen, die Beethoven je komponiert hat. Das Konzert beginnt um 20 Uhr im Rittersaal. Saalöffnung ab 19.30 Uhr. Nummerierte Sitzplätze. Infos bei der Tourist-Information, Telefon 07934 / 10255.

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 23.04.2019