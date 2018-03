Rolf Gerdes zum Ehrenmitglied ernannt

Anzeige

Nach der Behandlung einiger vereinsinterner Themen, würdigte Frieder Bauer abschließend die gute Zusammenarbeit im Vorstand und mit der Stadtverwaltung, sein besonderer Dank ging an seinen Stellvertreter Michael Heitbrock, der ihm sehr viel Arbeit abgenommen habe.

Der stellvertretende Schriftführer Jürgen Vossler ging kurz auf seine Wahl im letzten Jahr ein. Im Vorfeld jener Hauptversammlung habe er lediglich nachfragen wollen, ob und unter welchen Bedingungen man im Schützenhaus schießen kann. Heute ein Jahr später sei er nicht nur dabei sondern mittendrin, auch Dank dem großen Verständnis seiner Partnerin. Er bereue diesen Schritt nicht, der wohl sehr viel Freizeit in Anspruch nehme, aber ausgeglichen wurde durch die Freude am Schießsport und die Kameradschaft in der Schützengilde.

In seinem Bericht ließ er das vergangene Jahr Revue passieren, und brachte sowohl die geselligen als auch die schießsportlichen Highlights in Erinnerung. Besonders erwähnte er das Königsschießen und die Proklamation.

Dem umfangreichen Bericht des Sportleiters Jürgen Bernhardt war zu entnehmen, dass sich die Weikersheimer Schützen wieder sehr gut in Szene setzen konnten. Angefangen bei den Kreis-, Bezirks- und Landesmeisterschaften (siehe sportliche Erfolge der SGi). Als die Hauptereignisse schlechthin nannte Bernhardt die Vereinsmeisterschaft, das Königs- und das Kärweschießen. Die erfreuliche Entwicklung im Nachwuchsbereich basiert laut Jugendleiter Jörg Henle vornehmlich auf dem Bereich Bogen, je zwei Jugendliche konnten neu für die Disziplinen Pistole und Gewehr gewonnen werden. Hervorragende Platzierungen und einige Titel auf Kreisebene bestätigten die zielgerichtete Jugendarbeit, wie die Kreismeisterschaften in der Disziplin Blankbogen von Nico Schmitt (Junioren) und Paul Hörner (Jugend). Hervorzuheben ist noch, dass das ein Team der Jugendabteilung in eigener Regie das Schnupperschießen anlässlich der Kärwe organisierte.

Schatzmeister Manfred Beeg legte eine insgesamt ausgeglichene Bilanz vor. Der finanzielle Rahmen bewege sich etwa auf Vorjahresniveau. Im ideellen Bereich und im Wirtschaftsbetrieb habe man mit einem leichten Überschuss abgeschlossen, der allerdings durch die Verluste im Sportbetrieb wieder aufgezehrt wurde.

Eine Stütze der Stadt

In seinen Grußworten gratulierte Wolfgang Heiligers den Weikersheimer Schützen zu den sportlichen Erfolgen, vor allem aber zur positiven Entwicklung in Nachwuchsbereich. Die Schützengilde sei eine der Stützen im sportlichen und kulturellen Leben der Stadt Weikersheim. Wenn im kommenden in 2019 das Jubiläum „600 Jahre Weikersheimer Kärwe“ gefeiert werde, sei die Schützengilde ein Teil dieser im Jahre 1528 begonnenen Tradition.

Die Wahlen von Teilen der Vorstandschaft gingen zügig über die Bühne. Zwar blieben die Ämter des stellvertretenden Schriftführers und der Frauenbeauftragen unbesetzt, sind allerdings ohne negative Folgen für die Handlungsfähigkeit des Vereins. Jeweils einstimmig bestätigt wurden der Zweite Vorsitzende Michael Heitbrock, Gerätewart Reinhard Lechner, die beiden Kassenprüfer Jürgen Lott und Peter Körner, neu in Amt und Würden sind Markus Maier als stellvertretender Sportwart, Jürgen Vossler als Schriftführer, Stellvertretender Geräterwart Florian Wodtke und Bernd Hellstern im Ehrungsausschuss.

Frieder Bauer und Michael Heitbrock ehrten nun Vereinsmitglieder im Namen des Vereins, des Württembergischen Sportbundes und des Deutschen Schützenbundes für langjährige Treue zum Verein und Verdienste. Sportleiter Jürgen Bernhardt und sein neuer Stellvertreter Markus Maier zeichneten die neuen Vereinsmeister aus. habe

