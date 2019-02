Rückeroberung der Tabellen-Spitze

Elpersheim.Bedingt durch zwei kurzfristige Spielerausfälle musste das Bezirksliga-Team des SV Elpersheim (SVE) zu fünft nach Satteldorf anreisen. Dieses Handycap verursachte eine 2:1-Führung für die Gastgeber nach den Doppeln. In den Einzelspielen bliesen die Taubertäler zur Aufholjagd und zogen durch vier Spielerfolge von Gerhard Bauer, Uwe Michel, Hartmut Ihl und Philipp Behringer mit 5:2 davon. Im hinteren Paarkreuz wurde noch ein Spiel verloren. Aber Ralf Stephan konnte ausgleichen zum 6:3-Halbzeitstand für den SVE.

Nochmal spannend

Im zweiten Durchgang wurde es erneut spannend. Beide Spiele im vorderen Paarkreuz gingen an das starke Duo Schweizer/Kouril von Satteldorf. In dieser kniffligen Situation schaffte Philipp Behringer in einem hart umkämpften Fünfsatz den wichtigen siebten Punkt für Elpersheim. Hartmut Ihl und Ralf Stephan zogen sofort nach und beendeten die Partie mit 9:5 für den SV Elpersheim gegen Gröningen-Satteldorf III, was die Rückeroberung der Tabellenspitze bedeutete.

Unlösbare Aufgabe

Die Elpersheimer Zweite stand in Honhardt vor einer unlösbaren Aufgabe und musste nach einem offenen und fairen Schlagabtausch mit 3:9 die Segel streichen. Das Elpersheimer Doppel I mit Ernst Belschner und Klaus Kneifl konnte sich im fünften Satz durchsetzen. Dafür unterlag das Doppel II Beck/Fischer ebenso knapp.

In den Einzelspielen machten die Gastgeber mächtig Druck und behielten zumeist die Oberhand. Lediglich Manfred Beck und Wilfried Fischer zeigten sich in der Lage, Paroli zu bieten und ergatterten nochmals zwei Punkte für den SV Elpersheim. Die erste Elpersheimer Jugendmannschaft hatte die aus Neuenstein zu Gast und schaffte in einem spannenden Spiel einen 6:4-Erfolg. Das SVE-Team mit Thorben Stirnkorb, Linus Pechmann, Adrian Dürr und Tim Hirsch gingen in den Doppeln gleich mit 2:0 in Führung. Die Einzelspiele verliefen ausgeglichen, was letztendlich den knappen Sieg für Elpersheim bedeutete.

Ungefährdeter Sieg

Die zweite Jugendmannschaft erreichte im Spiel gegen die jungen Nachwuchsspieler des TSV Dörzbach einen ungefährdeten 10:0-Sieg. Dabei mussten sich die Elpersheimer Spieler Michael Bauer, Marcel Herold, Hannes Bayer und Julius Welz trotzdem mächtig anstrengen, um ihre Spiele zu gewinnen. Die Dörzbacher Nachwuchsspieler Julius Fessel, Nina Müller, Fabian Ehrmann und Jan Heink zeigten sehr gute Ansätze und werden sicherlich noch für ihren Eifer belohnt.

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 26.02.2019