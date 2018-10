Rücksichtsloser Kradfahrer

Weikersheim.Zu einem rücksichtslosen Fahrmanöver kam es am Mittwoch gegen 15.15 Uhr in Weikersheim. Einer Polizeistreife fiel in der Laudenbacher Straße ein Kraftrad ohne Kennzeichen auf. Die Streife fuhr hinterher, um den 19-jährigen Fahrer zu kontrollieren; der gab Gas und flüchtete. Sofort begann eine riskante Verfolgungsfahrt durch Weikersheim. Der 19-Jährige nahm keinerlei Rücksicht auf andere Verkehrsteilnehmer. Er wechselte während seiner Flucht Im Egelsee auf den Fahrradweg und fuhr frontal auf eine Frau mit Kind zu. Um einen Zusammenstoß zu verhindern, musste die Frau mit dem Kind auf die Seite springen. Danach fuhr der Zweiradfahrer mit hoher Geschwindigkeit weiter und stürzte zu Boden. Die Streife versuchte, ihn nach dem Sturz zu fassen. Jedoch stand der Fahrer wieder auf und fuhr davon. Kurze Zeit später gab der 19-Jährige auf und stellte sich der Polizei. Die Polizei sucht nun die Frau mit dem etwa ein bis zwei Jahre alten Kleinkind. Hinweise gehen unter Telefon 07931/54990 an die Polizei. pol

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 05.10.2018