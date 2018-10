Rund 70 Bauplätze entstehen

In Weikersheim wird an mehreren Stellen gebaut: Neben „Infrastruktur“ kann in einem neuen Baugebiet auch Wohnraum enstehen.

Weikersheim. Das Unternehmen Lidl baut derzeit in eigener Verantwortung die von der Stadt gewünschte Linksabbiegerspur am Stadteingang. Um einen raschen Bauablauf zu gewährleisten, entschloss man sich in Absprache mit der Straßenbauverwaltung des Landes, eine Vollsperrung vorzunehmen. Umleitungen sind ausgeschildert.

Kreisel und Verbindungsspange zum geplanten Neubaugebiet Planetenweg-Teil I: Auch hier arbeitet das Bauunternehmen Boller Bau zügig an der Erschließung. Derzeit wird der Grabenaushub für sämtliche Leitungen wie für Abwasser, Wasser, Strom und Glasfaser vorgenommen. Die Fertigstellung ist für April 2019 geplant. Für die Erweiterung des Baugebietes werden die Ausschreibungsunterlagen/Leistungsverzeichnisse noch in diesem Jahr fertig und den Baufirmen für ihre Kalkulation zur Verfügung gestellt. Die Realisierung ist ebenfalls für das Frühjahr 2019 fest vorgesehen.

In diesem Baugebiet sind rund 70 Bauplätze in Süd-Westlage, die nicht nur Neubauten für junge Familien vorsehen, sondern auch den Geschosswohnungsbau ermöglichen. In diesem Quartier werden bis zu 400 Personen sich niederlassen können.

Fertiggestellt ist der neue Sportplatz mit den entsprechenden Leichtathletikanlagen. Die durchführende Firma Fleischhacker aus Würzburg hat die Anlage professionell angelegt und den Rasen gesät. Da die Rasenfläche ein ordentliches Wachstum benötigt, ist der Platz gesperrt. Die Pflegearbeiten übernimmt ebenfalls die Firma Fleischhacker. Im Frühjahr kann mit dem Spielbetrieb begonnen werden.

Für Bürgermeister Klaus Kornberger ist dies ein wertvoller Beitrag zur Vereinsförderung. „Von den hervorragenden Rahmenbedingungen profitieren vor allem die Fußballerinnen und Fußballer des TSV Weikersheim und die Spielervereinigung Schäftersheim“, so der Verwaltungschef.

Gutachter für Mängel

Auch die Herstellung des Trainingsplatzes ist der Stadt sehr wichtig. Aufgrund der erkennbaren Mängel wurde nunmehr seitens der beteiligten Firmen ein Gutachter eingeschaltet, der demnächst seine Ergebnisse vorlegen wird. Danach dürfte einer Fortsetzung nichts im Wege sehen. Aufgrund der Jahreszeit wurde vereinbart, die Arbeiten im Frühjahr wieder aufzunehmen.

Das Land Baden-Württemberg/Schulbauförderung hat die Maßnahme der Schul-Sanierung durch entsprechende Zuschüsse unterstützt und dabei die Fertigstellung bis Ende des Jahres gefordert. In diesem ambitionierten Zeitplan arbeitet das Bauamt der Stadt mit den beauftragten Firmen mit Hochdruck an der Umsetzung.

Neben der Verbesserung des Energiestandards (neue Fenster, Fassaden/Dämmung), werden auch im Innenbereich zusätzliche Arbeiten zur Verbesserung der Rahmenbedingungen für die Schülerinnen und Schüler vorgenommen. Das freut die Lehrer und die Elternschaft als auch den Gemeinderat gleichermaßen.

Weitere Kita-Gruppe

In seiner Sitzung am Dienstag hat der Technische Ausschuss der Stadt die Weichen für die Erweiterung der Kita Schatzinsel gestellt. In einem ersten Schritt werden zehn Gewerke, vom Rohbau bis zu den Fensterarbeiten vergeben. Hier unterstützt der Bund die circa 500 000 Euro teure Baumaßnahme. Mit dem neuen Anbau wird Platz für eine weitere Gruppe für Kinder über drei Jahre geschaffen und so kann das Betreuungsangebot der Stadt erweitert werden. Klaus Kornberger ist froh, dass in Abstimmung mit dem Kindergartenteam wie dem Elternbeirat die Planungen des Erweiterungsbaus für eine ebenfalls zügige Umsetzung auf den Weg gebracht werden.

Bei der Großbaustelle „Tauberphilharmonie“ gehen die Arbeiten zügig voran. Derzeit wird der Innenausbau forciert, indem die Deckenkonstruktionen angebracht werden. Diese sorgen nicht nur für die außergewöhnliche Akustik, die das Haus kennzeichnen, sondern sie sind auch für die notwenige Veranstaltungstechnik erforderlich. Des Weiteren werden in Kürze die Fliesenlegerarbeiten vorgenommen als auch mit den Putz- und Malerarbeiten begonnen. Laut Bürgermeister Kornberger und Bauamtsleiter Thomas Müller liege das Bauprojekt gut im Zeitplan wie im Kostenbudget, so die Stadt in einer Pressemitteilung. stv

