Sachbeschädigung an Pkw

Weikersheim/Elpersheim.Erheblicher Sachschaden entstand an einem VW GTi, an dem ein Unbekannter in Elpersheim in der Nacht zum Sonntag das vordere Kennzeichen mit Gewalt abgerissen hat. Der Besitzer des Golfs hatte den Wagen um 21 Uhr bei einem Gebäude im Dürrbachweg, in dem eine Après-Ski-Party stattfand, geparkt. Als er kurz nach 4 Uhr zurückkam, war das Kennzeichen abgerissen und die Fahrzeugfront beschädigt. Das Kennzeichen hatte der Täter samt Halterung in der Nähe weggeworfen. Die Polizei sucht Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben. Hinweise gehen an das Polizeirevier Bad Mergentheim, Telefon 07931 / 54990.

© Fränkische Nachrichten, Montag, 14.01.2019