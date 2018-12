Saisonstart in Mittersill

Elpersheim.Der Skiclub Elpersheim eröffnet die Ski-Saison am Freitag, 14. Dezember, traditionell in Mittersill. Da der Wetterbericht für die Kitzbühler Alpen in den nächsten Tagen Schneefall gemeldet hat, sind die Aussichten für die Eröffnungsfahrt bestens. Übernachtet wird in Mittersill.

Der Bus startet am Freitag, 14. Dezember, um 4 Uhr am Sportplatz Elpersheim und bringt die Teilnehmer zuerst in das Skigebiet „Wilder Kaiser“.

Nach einem intensiven Skitag erreicht man gegen 18 Uhr die Unterkunft. Weitere Infos und Anmeldung bei Julia Emmert unter Telefon 07934/9957163 oder per E-Mail jemmert@skiclub-elpersheim.de.

