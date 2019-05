Sanierungsstau bei Feldwegen gezielt abbauen

Laudenbach/Neubronn.Die CDU Weikersheim setzte die Reihe ihrer Bürgergespräche in Laudenbach und Neubronn fort. Nach der Begrüßung durch den Stadtverbandsvorsitzenden Martin Heuwinkel und der Vorstellung der Kreistags- und Gemeinderatskandidaten informierte CDU-Fraktionschef Peter Rösch mit der Unterstützung anwesender Gemeinderäte und Kandidaten über die aktuellen und zukünftigen kommunalpolitischen Vorhaben und die Schwerpunktsetzung der CDU-Fraktion.

Vor dem Hintergrund aktueller Diskussionen und Behauptungen zu den vermeintlichen Ausgaben der Stadt Weikersheim stellte Rösch zur Versachlichung der öffentlichen Diskussion u.a. einige Positionen des Verwaltungshaushaltes 2019 vor, um die Bürger objektiv darüber zu informieren, wofür die Stadt Weikersheim ihr Geld (insgesamt 18,4 Millionen Euro) ausgibt. Dabei benannte er die erwarteten Ausgaben und den Abmangel in den einzelnen Bereichen. So sind im Bereich Kindergärten und Familienförderung in 2019 Ausgaben in Höhe von drei Millionen Euro und unter Berücksichtigung von Zuschüssen und Elternbeiträgen ein Abmangel in Höhe von 1,2 Millionen Euro geplant. Im Bereich Gesundheit, Sport, Erholung (Bäder und Park-/Gartenanlagen) seien Ausgaben in Höhe von rund einer Million und ein Abmangel in Höhe von 771 000 Euro eingeplant. Öffentliche Einrichtungen (Bestattungswesen, Hallen Dorfgemeinschaftshäuser, Bauhof) verursachen einen Abmangel von 732 000 Euro. Der Anteil der Tauberphilharmonie betrage hier 271 800 Euro. Das seien 1,47 Prozent der Gesamtausgaben der Stadt und 4,5 Prozent des gesamten Abmangels in Höhe von rund 6 Millionen Euro

Wunsch nach festem Budget

Die Ausgaben für Schulen betragen mit 1 347 678 Euro 7,3 Prozent der Gesamtausgaben. Die Schulen verzeichnen einen Abmangel in Höhe von 315 000 Euro bzw. 5,2 Prozent des Gesamtabmangels.

In Vertretung von Ortsvorsteher Martin Rüttler berichtete die stellvertretende Ortsvorsteherin Regina Hever über die positive Entwicklung des Teilortes Laudenbach. Laudenbacher Zukunftsthemen seien u.a. die Verbesserung der Auslastung der Zehntscheune unter der Woche, die Sanierung der Küche und Sanitärbereiche (behindertengerecht) und die Anschaffung neuer Tische. Dazu wäre die Umsiedlung der Feuerwehr an einen neuen Standort erforderlich, um die jetzigen Räumlichkeiten der Feuerwehr dem Nutzbereich der Zehntscheune zuschlagen zu können. Die Entwicklung eines Konzeptes zur Innenentwicklung des Ortes zur Reduzierung der innerörtlichen Leerstände solle durch die Stadt gefördert werden und man wünsche sich ein festes Budget für die sehr erfolgreich arbeitende „Zukunftswerkstatt 2020“, um zukünftige kleinere Maßnahmen in eigener Zuständigkeit abwickeln zu können. Auch würden sich die Laudenbacher über einen Zuschuss für die geplante Kneippanlage freuen. Ausdrücklich dankte die Bürgerschaft für die Sanierung der Zufahrtsstraße zur Bergkirche, wobei die Befestigung der Randstreifen und die Tiefe des Straßengrabens noch einer endgültigen Lösung zugeführt werden müssten. Des Weiteren wurde noch die Sanierung innerörtlicher Straßen angemahnt und die Ausweisung neuer Bauplätze thematisiert.

Auch im vollbesetzen Gasthof Stern in Neubronn wurde die Bürgerinformation der CDU Weikersheim mit Interesse verfolgt. Der Stadtverbandsvorsitzende Martin Heuwinkel informierte die Anwesenden, dass die CDU-Fraktion eine Inititiative einbringen werde, um das Freibad Neubronn zur Attraktivitätssteigerung mit freiem WLAN zu versorgen. In der Fragerunde wurden überwiegend Neubronner Themen angesprochen.

So wurde bemängelt, dass es noch immer „Altlasten“ vom Bau der Windräder gäbe, die noch nicht beseitigt seien. Der Fraktionsvorsitzende Peter Rösch versprach, dass die CDU sich dieser Angelegenheit noch einmal annehmen werde. Auch die Abschaffung der Frondienste wurde bemängelt. Hier erklärte Rösch, dass die CDU Fraktion mehrheitlich gegen die Abschaffung gestimmt habe und man offen für Änderungen sei.

Ein weiteres Thema, wie auch in vielen anderen Teilorten, war der allgemeine Zustand der Gemeindeverbindungswege und Feldwege. Hier hatten sich Gemeinderäte und Kandidaten bereits vor der Veranstaltung zusammen mit dem Neubronner Ortsvorstehen Hans-Jörg Habel an ausgewählten Stellen ein Bild der Lage gemacht.

Rösch führte zu diesem Thema aus, dass hier ein Sanierungsstau vorliege. Man sei sich der Problematik bewusst und versuche gezielt durch Einstellungen von Geldern im Haushalt, die Situation zu verbessern. Leider sei auf Grund des umfangreichen Wegenetzes in der Flächengemeinde Weikersheim nicht alles auf einmal machbar, so dass man in Abstimmung mit den Ortsvorstehern versuche, eine Prioritätenliste zu erstellen, um den Sanierungsstau zielgerichtet und organisiert abzubauen.

Letztlich wurde die Ampelregelung auf der Verbindungsstraße nach Queckbronn kritisiert. Da dieses grundsätzlich eine Angelegenheit des Landkreises ist, habe CDU noch einmal das Landratsamt angeschrieben, mit der Bitte die Maßnahme beschleunigt abzuschließen. cdu

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 21.05.2019