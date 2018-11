Schätze im Armenhaus Europas

Main-Tauber-Kreis.Auf einer Exkursion durch Bulgarien lernte eine Gruppe von Senioren und Seniorinnen der SPD Main-Tauber-Kreis ein weitgehend unbekanntes Land am östlichen Rand der EU kennen und auch schätzen. Sie besuchte bedeutende nationale Denkmäler der bulgarischen Geschichte, die teils in das Weltkulturerbe-Verzeichnis aufgenommen sind.

Ein Besuch in der Deutschen Botschaft Sofia schloss die Rundreise ab.

Bis ans Schwarze Meer

Die Fahrt führte die Gruppe von Sofia aus in den Süden des Landes in die Nähe der griechischen und türkischen Grenze, nach Norden bis an das Schwarze Meer und wieder zurück. Die Reise war ein Gang durch die Geschichte des jungen EU-Staates. Hier haben die Thraker, die Römer, die bulgarischen Herrscher des Mittalters, die Osmanen, das bulgarische Bürgertum des 18. und 19. Jahrhunderts und auch die Russen ihre Spuren hinterlassen.

Einen Schwerpunkt der Reise bildeten alte Klöster und Kirchen der orthodoxen Kirche. Die Boyana-Kirche – südlich von Sofia gelegen und über Jahrhunderte in drei Etappen erbaut – ist wegen ihrer mittelalterlichen Wandmalereien berühmt. Im Rila-Kloster, dem inmitten einer bewaldeten Berglandschaft auf 1200 Meter Höhe gelegenen Nationalheiligtum Bulgariens, konnten die Reiseteilnehmer die Ruhe und Besinnlichkeit nachempfinden, welche die Anlage ausstrahlt. Ein weiterer Höhepunkt war das Bachkovo-Kloster. Das zweitgrößte Kloster Bulgariens liegt in einem bewaldeten Flusstal und ist durch seine Fresken in der Kirche und im Refektorium sowie durch eine lkone bekannt.

Russische Kreuzkuppelkirche

In dem Städtchen Shipka fiel eine russische Kreuzkuppelkirche mit goldenen Zwiebelkuppeln auf. Sie erinnert an die Schlacht am gleichnamigen Pass, bei der russische Soldaten mit bulgarischen Freiwilligen um die Unabhängigkeit Bulgariens gegen türkische Trruppen im Winter 1877/78 kämpften. Die enge Verbindung zwischen Bulgarien und Russland in der Zeit des bulgarischen Unabhängigkeitkampfes soll auch die gigantische Alexander-Nevski-Kathedrale in Sofia in Erinnerung rufen.

Sie ist eine steingewordene Dankbarkeitserklärung des bulgarischen Volkes an die 200.000 russischen Soldaten, die ihr Leben im russisch-türkischen Befreiungskrieg gelassen haben.

Epochen auf engem Raum

In der Nähe von Shipka besichtigte die Gruppe das Hügelgrab des thrakischen Fürsten Seuthes lll. aus dem 5. Jahrhundert. In die Welt der Thraker wurden die Reiseteilnehmer auch im Heiligtum von Tatul entrückt. Es gibt Mutmaßungen, dass in ihm Orpheus, der berühmte Sänger der Antike, bestattet wurde.

Ein Gang durch die denkmalgeschützte Altstadt von Plovdiv, einer der ältesten Städte in Europa, zeigte den Reiseteilnehmern auf engem Raum die verschiedenen Epochen Bulgariens.

Auf einem Hügel befindet sich eine befestigte Siedlung der Thraker, darunter eine römische Siedlung mit gepflasterten Straßen, Resten eines Aquädukts, einem Theater und einem recht gut erhaltenen Stadion für Wagenrennen.

Zudem gibt es dort eine Moschee, die an die türkische Zeit erinnert und urprünglich eine Kirche war, und Bürgerhäuser des 18. und 19. Jahrhunderts, welche im Erdgeschoss aus Stein und im Obergeschoss aus Holz erbaut wurden.

Sie enthalten in großen Räumen wertvolles Mobiliar und zeigten so den Wohlstand der in ihnen wohnenden Bürger.

Bezaubernde Altstadt

Der Bummel durch die bezaubernde Altstadt von Nessebar glich einem Spaziergang durch ein riesengroßes Freilichtmuseum. Sie ist nur über einen relativ schmalen Damm von der Küste des Schwarzen Meeres aus zu erreichen. Zu den ältesten Bauwerken gehören elf mittelalterliche Kirchen, die teilweise noch vollständig, teilweise als Ruinen erhalten geblieben sind.

Bei ihrer Rundreise durch Bulgarien konnten die Reiseteilnehmer vor allem bei der Fahrt durch die weiten ländlichen Räume feststellen, dass dieses Land nicht zu Unrecht als Armenhaus der EU bezeichnet wird.

Manche Dörfer waren menschenleer, in vielen bewiesen zusammengefallene Mauern und Löcher in den Dächern, dass das Geld für die Substanzerhaltung fehlt.

Durchschnittlich 500 Euro

Der Reiseleiter informierte darüber, dass das Monatseinkommen durchschnittlich 500 Euro beträgt. Ein Viertel der Bevölkerung beziehe den gesetzlichen Mindestlohn in Höhe von monatlich 250 Euro. Das Bruttosozialprodukt liege weit unter dem EU-Durchschnitt. Wegen der niedrigen Einkommen haben viele Bürger das Land verlassen mit der Folge, dass seit dem Ende der kommunistischen Herrschaft die Bevölkerung von gutacht Millionen die Einwohnerzahl auf sieben Millionen gesunken.

Trotz dieser schwierigen Lage vertrauen nach Auskunft der Deutschen Botschaft rund 60 Prozent der Bevökerung darauf, dass sich durch die Zugehörigkeit Bulgariens zur EU die wirtschaftliche Situation bessern wird. gübr

© Fränkische Nachrichten, Montag, 12.11.2018