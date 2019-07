„Schee, dass mer uns heit troffe han“

Sie sind die schwäbische Antwort auf die Beatles: „Herrn Stumpfes Zieh- und Zupf-Kapelle“ gastierte am Samstag anlässlich des 800-Jahr-Jubiläums der Ortschaft in Elpersheim.

Elpersheim. Sie selbst nennen sich „skrupellose Hausband“ und verrieten mit ihrem Programm „Live 2019 – nix wie no“ schwäbische Lebensphilosophien. An diesem Abend wurde gezupft, geblasen, gezogen, gesungen, gestrichen, geschlagen und gegessen was das Zeug hält.

Die vier musikalischen Allrounder brachten einen kompletten Musikalienladen mit auf die Bühne, ob Tuba, Geige, Gitarre, Akkordeon oder Banjo, die instrumentale Vielfalt der vier Musik-Clowns schien kein Ende zu nehmen. Dabei bewegten sie sich in den unterschiedlichsten musikalischen Genres: Von der Ballade über das Volkslied bis zum Rock-Song war an diesem Abend alles dabei.

Sie bedienten sich zwar „geliehener“ Lieder, doch thematisch schrecken die urschwäbischen Barden vor nichts zurück: Aus „Smooth Operator“ der englischen Band „Sade“ wurde der coole Trompeter oder auch der schwule Vertreter und aus Karel Gotts „Biene Maya“ wurde „Und die Sabine heißt ab heute wieder Mayr“ – die Stumpfes entlarvten und prangerten an.

Aber auch Lieder wie „Heut nemma und morgen net glei“, „Was mer net alles sott“ oder der „Muggagittermo“, aber auch „Dei Schneggle“ oder „Bäsles Hochzeit“ – die Band kalauerte und witzelte sich den ganzen Abend von Song zu Song. Geschichten aus der südamerikanischen Hauptstadt „Paracetamol“ oder vom Vorsitzenden der australischen Schreinerinnung „Brett Pitt“, aber auch „bleede Witz“ aus der schwäbischen Heimat sind nur einige Beispiele, für ihren urkomischen Humor.

„Wurschtbrod“ für Fans

Bekannt geworden ist das Ensemble als „Hausband“ der Mäulesmühle, sowie in den SWR-Fernsehsendungen „Hannes und der Bürgermeister“, „Laible und Frisch“ und „Freunde in der Mäulesmühle“. Michael „Flex“ Flechsler (Gesang, Gitarre, Schlagzeug, Kontrabass, Conga, Banjos, Klarinette und Mandoline) ist neben seinen Team-Kollegen Manfred „Manne“ Arold (Gesang, Posaune, Klavier, Akkordeon Gitarre), Marcel „Selle“ Hafner (Gesang, Akkordeon, Lapsteel, Gitarre, Mandoline) und Benny Banano (Kontabass, Tuba und Flügelhorn) der „Rhyth-Man“ der Truppe, besticht aber hauptsächlich durch seine unkonventionelle Frisur, die ihn zu einem unwiderstehlich tollen Typ mutieren lässt.

Natürlich durften an diesem Abend die „Klassiker“ der Stumpfes nicht fehlen: Neben „Du mal dein Hund weg“ verrieten die vier Ur-Schwaben (sie kommen aus „Oale“, hochdeutsch Aalen) im „Linsengericht“ die Geheimnisse einer guten schwäbischen Küche. Apropos Küche: Auch die „Wurschtbrod“ wurden an diesem Abend wieder großzügig unter dem Publikum verteilt (treue Fans warten schon darauf). Es war ein Abend wie erwartet: Witzig, zynisch, mit urkomischen schwäbischen Anekdoten und mit dem Prädikat „musikalisch besonders wertvoll“ versehen. Und das Schöne dabei: nicht abgehoben. Wer wollte, konnte nach dem Konzert mit den Barden noch einen kleinen Plausch halten. Das Publikum „zwang“ die vier Musiker zum Schluss zu diversen Zugaben und am Ende stand die Erkenntnis „Schee, dass mer und heit troffe han – komme send mir als Fremde, gange send mer als Freunde“.

