Schicksale hautnah und verstörend

Man kennt die Tauberstadt als Ort von Schloss- und Gartenarchitektur und als Standort der „Skulpturenschau“. Jetzt ergänzt Weikersheim sein Angebot: Die erste „Fotoschau“ wurde eröffnet.

Weikersheim. Fotos in einer Open-Air-Galerie? Es funktioniert, wie bereits vor der offiziellen Eröffnung der Zustrom Interessierter zeigte. Man wolle auch außerhalb der sommerlichen Touristensaison etwas Neues für Einheimische und Gäste anbieten, so Bürgermeister Klaus Kornberger bei der Vernissage im Rathaussaal. Es sind 24 verdichtete, irritierende, teilweise schockierende Aufnahmen, die bereits von den Zugängen zum Marktplatz unmittelbar den Blick auf sich ziehen.

Der kurdische Fotograf Rawand Jawad hat während seiner eigenen Flucht aus dem Irak die Kamera nie aus der Hand gegeben. Seine Mutter, so hatte er Kornberger schon 2015 berichtet, als er gerade mit den ersten Flüchlingen in Weikersheim an gekommen war, habe ihr letztes Geld zusammengekratzt, um ihrem Sohn den Kauf einer geeigneten Kamera zu ermöglichen. Fotografiert hatte er da bereits seit Jahren.

Seine auf der Flucht entstandenen Arbeiten – schwarz-weiße und farbige künstlerische Fotodokumentation der Menschen in Flüchtlingslagern – betrachtet der 32-jährige Kurde als Appell an die Humanität und als Aufruf, Kriegen ein Ende zu setzen.

Kornberger erinnert sich noch genau an die zufällige Begegnung mit dem Flüchtling mit der Kamera, der den neuen, noch nicht zur Heimat gewordenen Ort und seine Bewohner ebenso dokumentierte wie die Heimat, später die Flucht. Sie kamen ins Gespräch, und Rawand Jawad nutzte die Chance, dem Bürgermeister gleich etliche Bilder auf dem Laptop-Bildschirm zu zeigen, Bilder, die regelrecht nach einer Ausstellung riefen. Kornberger vermittelte den Kontakt zum Kulturamt. Erste Einblicke ermöglichte der Fotograf bereits im April 2016 bei der Ausstellung „auf und davon“ in der Weikersheimer Vorbachmühle – da im Laptop-Format – und in der Weikersheimer Bücherei, die Rawand Jawad im gleichen Jahr seine erste Ausstellung in Deutschland ermöglichte.

Dank der Förderung durch Leader Hohenlohe-Tauber und Unterstützung durch die Volksbank konnte jetzt das kommunale Ausstellungsprojekt auf dem Marktplatz umgesetzt werden. Großformatig, 1,25 Meter im Quadrat, gewinnen die Bilder weiter an Intensität.

Ganz nah kommen auf den Aufnahmen die Menschen, um die die Politik im Sommer heftig stritt, die Menschen, die sich zur Rettung ihres Lebens in Lebensgefahr bringen, wenn sie übers Mittelmeer oder gefährliche Landwege versuchen, Zufluchtsorte in Europa zu erreichen. Ganz nah kommen die Gratwanderungen zwischen Verzweiflung und Hoffnung – draußen, auf einem Marktplatz, um den sich Gaststätten, Rathaus, Kirche und Schloss scharen.

Sehnsucht nach Leben

Manche Aufnahme ist regelrecht poetisch inszeniert, um der Sehnsucht nach Heimat, Sicherheit, Freude, schlicht nach Leben Ausdruck zu geben. Die junge Frau etwa, die ihre Hoffnung auf Freiheit in eine auffliegende Taube gibt; die Kämpferin mit ihrem Gewehr, in dessen Lauf eine Rose steckt; die Augen des achtjährigen Mädchens, das Rawand Jawad in einem Lager traf. Ganz allein, nachdem sie ihre Mutter verloren hatte und ihr Vater von Terroristen des sogenannten „islamischen Staats“ in Syrien ermordet worden war.

Eine der auf dem Marktplatz zu erlebenden Aufnahmen wurde bereits vom Middle East Institute in Washington DC ausgezeichnet: sie zeigt Frauen und Kinder hinter dem Zaun eines Flüchtlingslagers. Eine weitere erhielt eine Würdigung.

Dass der Fotograf nicht zur Preisverleihung nach Washington reisen konnte und vermutlich auch nicht die Chance bekommen wird, Ende November zur Eröffnung einer Ausstellung seiner Aufnahmen nach Paris zu reisen, ist eine der Folgen der Restriktionen für noch nicht voll anerkannte Flüchtlinge: Rawand Jawad würde seine Anerkennung als Flüchtling riskieren, verließe er jetzt auch nur für Stunden das Land.

Eigens aus Köln angereist war der belgische Musiker Johan Nemes, der die Vernissage im Rathaussaal und auf dem Marktplatz mit faszinierenden orientalischen Klängen auf dem Elekto-Cello begleitete: Die beiden Freunde hatten sich bei Kunstprojekten in Deutschland kennengelernt. Leider nicht kommen konnte ein weiterer Freund, der Rawand Jawad eigentlich als Übersetzer unterstützen wollte – zu schade, denn gern hätte man noch viel mehr über die Erfahrungen und Perspektiven des Fotokünstlers erfahren.

