Schlangen-Spuk hält an

Weikersheim.Wieder treibt sich eine Schlange in Weikersheim herum – und wieder muss die Polizei gerufen werden.

Diese Information ließ und ein Leser zukommen, der mutmaßt, dass die etwa 80 Zentimeter lange Python wohl noch recht jung sein muss.

Fundort war abermals das große Gartenareal in der Goethestraße in Weikersheim. Den erschreckenden Fund hat die Frau des FN-Lesers gemacht – ausgerechnet, als sie gerade ihren Sohn zum Spielen im Schlepptau hatte. „Plötzlich entdeckte meine Frau etwas zwischen den Pflanzen in einem der Gärten und holte mich dazu. Ich befand mich im Haus zu der Zeit und machte mir ebenfalls ein Bild der Situation. Meine Frau hatte recht: unmittelbar nach meinem Eintreffen am Garten entdeckte auch ich die Schlange. Die gerufene Polizei nahm das Tier in ’Gewahrsam’. Der Spuk hier in der Goethestraße ist also leider noch immer nicht vorbei“, schreibt der Mann unserer Redaktion. gs

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 01.06.2019