Schlangenlinien gefahren

Weikersheim.Ein in Weikersheim in Schlangenlinien fahrender grüner VW Golf wurde der Polizei in Bad Mergentheim am Montagnachmittag gegen 17.15 Uhr, gemeldet. Ein Zeuge fuhr hinter dem Fahrzeug und warnte den Gegenverkehr durch Hupen und mittels Lichthupe. Dem Zeugen gelang es schließlich, den Golf anzuhalten und die Polizei zu verständigen. Am Steuer des Wagens saß eine Frau, die offensichtlich gesundheitliche Probleme hatte. Sie wurde in ein Krankenhaus gebracht. Ihre Fahrtstrecke führte von der Talstraße über den Kreisverkehr bis zur Johannes-Kepler-Allee. Verkehrsteilnehmer, die Zeuge des Vorfalls waren oder selbst gefährdet wurden, sollten sich unter Telefon 07931/54990 beim Polizeirevier Bad Mergentheim melden. pm

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 05.12.2018