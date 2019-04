Schlepperfreunde zeigen Schätze

Elpersheim.Anlässlich des Dorfjubiläums 800 Jahre rufen die Organisatoren am Hauptfestwochenende Liebhaber von alten Maschinen und Traktoren auf. Am Samstag, 20. Juli, ab 10 Uhr wird die Ortsdurchfahrt für den Verkehr gesperrt sein. Hier sollen Oldtimer bis Baujahr 1975 Aufstellung nehmen. Unter dem Motto „Der Ort bebt“ wird um 13.30 Uhr ein Korso der betagten Maschinen durch die Ortschaft ziehen. Hierfür werden Besitzer von alten Dreschmaschinen, Bandsägen, Kartoffelschleudern, Autos, Zweiräder und Traktoren (bis Baujahr 1975) gesucht. Eigentümer werden aufgefordert, sich bei Helmut Lautensack, Telefon 07934/8547, oder per E-Mail lautensack-textil@t-online.de anzumelden. Anmeldeschluss hierfür wird der 15. Mai sein. miwi

