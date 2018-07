Schräge Logik und rhythmisches Deckelschlagen

Anzeige

So erfuhr er bei einem von seinem Bruder gewonnenen Wellnessaufenthalt im oberfränkischen Bad Staffelstein, dass es dort in der Therme sogar ein Becken für die Seebestattung gibt, oder Fleischessen ein gelebter Artenschutz ist, denn wenn keine Fleisch verspeist wird, benötigen wir viele Tiere auch nicht mehr.

Aber auch die fünf Akteure der Nassauer Gesangsgruppe „Salza-broad“ standen dem Alleinunterhalter um nichts nach.

Sie berichteten in ihren selbst geschriebenen Liedern „Nassauer Begebenheiten“ und als sie keinen Text mehr wussten, nahmen sie sich nach der Pause jeweils einen Werkzeugkasten und begeisterten mit rhythmischem Deckelschlagen unter stehenden Ovationen mit ihren originellen Musikinstrumenten. Vor allem der Einbezug des Publikums bei ihren Liedern mit humorigen und hintersinnigen Texten im Dialekt kam gut an und sie trugen diese mit vollem Einsatz vor. Der berühmte Funke sprang sofort über.

Daher war auch die Freude Rainer Hörner ins Gesicht geschrieben, als der kurz vor Mitternacht in seiner Doppelfunktion als Vorsitzender des Veranstalters Liederkranz Schäftersheim und Mitglied der „Salzabroad“ voller Freude feststellte „ganz, ganz toll, zweimal die Hütte voll und solch eine bombige Stimmung, was will man mehr“.

Am Vorabend war bei „Classic-Rock-Night“ mit der Band „Tricia & the Rock Bastards“ die „Hütte“ ebenfalls bei ausgiebiger Stimmung voll besetzt. brun

© Fränkische Nachrichten, Montag, 02.07.2018