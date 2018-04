„Schrubbers“ zum Jubiläum

Anzeige

Weikersheim/Laudenbach.Die Weikersheimer Landfrauen feiern ihren 70. Geburtstag. Aus diesem Anlass veranstalten sie ein Konzert mit der Frauenband „Die Schrubbers“ am Freitag, 27., April, in der Zehntscheune Laudenbach. „Die Schrubbers“ sind die erste Kraichgauer Frauenband. Sie spielen bekannte Melodien mit selbst geschriebenen, Texten, die aus dem Leben gegriffen sind. Die Themen Alltag, Freunde, Problemzonen oder Ehe werden in humorvoller Weise musikalisch dargebracht. Das Konzert beginnt um 20 Uhr (Einlass 19 Uhr). Karten gibt es im Vorverkauf bei der Volksbank Vorbach-Tauber, bei Buch und Papier und der Touristinformation in Weikersheim. Bild: Landfrauen