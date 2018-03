Schweinepest macht den Jägern Sorgen

Anzeige

Noch ist Deutschland ASP-frei, doch wurden in Polen und Tschechien schon erste Fälle registriert. Sowohl Polen als auch Dänemark wollen einen Schutzzaun an ihren Grenzen errichten, der Wildschweine am passieren hindern soll und damit einer möglichen Infektionsquelle den Weg versperrt. Von Menschen in der Natur zurückgelassene beziehungsweise weggeworfene belastete Nahrungsmittel sind eine weitere Infektionsquelle, da Wildschweine als Allesfresser diese Lebensmittel vertilgen und sich so infizieren können.

Nationale und EU-Behörden sind wachsam, und den Jägern kommt mit ASP eine besondere Verantwortung zu, auch wenn sie, wie es der Vertreter der Wertheimer KJV, Hubertus Lotz, in seinem Grußwort so treffend formulierte, „nichts für das – mögliche – Auftreten dieser Seuche können“.

Was ASP angeht, so hat diese Gefahr bereits Widerhall in der Landesgesetzgebung gefunden – eine Durchführungsverordnung von Minister Peter Hauk regelt, dass das Schwarzwild wieder „gekirrt“ (Futterstellen eingerichtet) und bejagt werden darf, und zwar auch in den Monaten März und April sowohl im Feld und im Wald. Ob dies allerdings ausreicht, den Ausbruch von ASP zu verhindern, ist fraglich. Die Jäger jedenfalls nehmen diese Herausforderung an. Die Schwarzwild-Bestände sind hoch, und schon bisher haben die Jäger viel Zeit im Revier verbracht, um die Population einzudämmen.

Auch Thomas Dietz, stellvertretender Bezirks-Jägermeister (Regierungsbezirk Stuttgart) machte in seinem Grußwort, in dem er das Thema Jagd und die damit verbundenen Fragen umfänglich darstellte, auf ASP aufmerksam. Dietz erläuterte dabei die Möglichkeit der, wie es in der Durchführungsverordnung zur Änderung des Jagd- und Wildtiermanagementgesetzes von Landesminister Peter Hauk heißt, „Verwendung von künstlichen Lichtquellen sowie Nachtsichtvorsätzen und Nachtsichtaufsätzen für Zielhilfsmittel“. Die sind im Rahmen der ASP-Gefahrenabwehr nun zulässig, pro Revier darf ein/e Jäger/in diese Hilfsmittel nutzen – nach entsprechender, zu beantragender Genehmigung.

Gleichzeitig forderte Dietz aber, die Regeln der „Waidgerechtigkeit“ nicht außer Kraft zu setzen – eine führende Bache, also eine Bache mit gestreiften Frischlingen, müsse weiterhin geschont werden. Auch die Möglichkeiten zur Kirrung (Futterstellen) gelte es zu nutzen. Sicherlich sei es sinnvoll, dass die Jagdbeschränkungen in den Monaten März und April aufgehoben wurden.

Eine andere mit ASP verbundene Problematik sprach Forstdirektor Karlheinz Mechler an: Er sorge sich, dass „von Interessengruppen sowie im politischen Raum die Erwartung erzeugt werde, dass mit mehr Schwarzwild-Jagd alle Probleme gelöst werden könnten“ . Die Bejagung des Rehwildes könne als nicht so wichtig angesehen werden, und damit nähmen dann die Schäden am Wald zu. Mechler betonte dabei, dass Forst und Jagd kooperieren müssten – er wünsche sich „Jägerinnen und Jäger im Revier zu haben, die sich um den Wald und den Nachwuchs im Wald kümmern“. Die Jagd selbst sei „unbestritten notwendig“. Der Bad Mergentheimer Bürgermeister-Stellvertreter Andreas Lehr sah die KJV als „wichtigen Partner der Kommunalpolitik“ und lobte die Jäger für ihr Engagement.

Auch Bundestagsmitglied Alois Gerig verwies auf die Gefahren einer ASP-Ausbreitung, machte aber auch auf die Rückkehr von Biber und Wolf aufmerksam.

Beide Tierarten, so seine Forderung, sollten ins Jagdrecht übernommen werden. „Das heißt nicht ’Feuer frei!’“, betonte er auf Nachfrage unserer Zeitung. Vielmehr gehe es darum, die jeweiligen Populationen „zu begleiten“. Der Wolf spielte übrigens auch in weiteren Beiträgen ein Rolle.

Einig waren sich die Redner darin, dass es nicht angehe, so zu tun, als ob es keine Probleme geben könne. „Für den ’bösen’ Wolf, ja den ’Problemwolf’ heißt es dann: gnadenlose Dezimierung. Das müssen wir diesem edlen Tier nicht antun“, sagte etwa Hubertus Lotz.

Schon Kreisjägermeister Hariolf Scherer hatte in seiner Begrüßung darauf hingewiesen: „Die Zeiten ändern sich“ und das gelte in vielen Fällen. Die Gesellschaft sei gespalten, die Lust auf Fleisch sei vielfach als ’pervers’ angesehen, gleichzeitig könnten sich die Discounter dem Andrang auf ihre Fleischtheken kaum erwehren. Vieles habe sich geändert, seit der Biber wieder da ist – er erledige die Anlage von Feuchtbiotopen „quasi über Nacht“ und ohne die inzwischen nötige und die Ausführung vielfach behindernde Bürokratie. Abzuwarten bleibe, was in Sachen Wolf auf die Jäger zukomme. „Vielleicht werden wir auch da, wie bei ASP, wieder über Nacht zu handelnden Personen erklärt.“

Kurz und knapp verliefen die Berichte: Schatzmeister Thomas Haas konnte auf eine solide Basis und einen kleinen Überschuss verweisen, die an diesem Tag entschuldigten Kassenprüfer Günter Geissler und Edgar Neckermann – ihren Bericht verlas Steffen Heil – hatten keine Beanstandungen. Schriftführer Florian Dietzel erinnerte an die Veranstaltungen und Aktionen des abgelaufenen Jahres; er erhielt wie seine Vorredner viel Applaus. Otto Busch schließlich erläuterte die Ergebnisse der Gehörnschau – die Stellwände mit den Zeugnissen des Jagderfolgs zogen viel Aufmerksamkeit auf sich.

Auf Antrag des Ehren-Kreisjägermeisters Berhard Gailing erteilte die Versammlung dem gesamten Vorstand einstimmig Entlastung.

In seiner Schlussrede machte Kreisjägermeister Hariolf Scherer nochmals darauf aufmerksam, dass auch eine intensive Schwarzwild-Bejagung keine Sicherheit vor ASP biete. „Tierschutz muss Vorrang haben vor einer Dezimierung um jeden Preis; es geht um eine Bestandsreduktion, nicht um Schädlingsbekämpfung“, betonte Scherer, der weitere Forderungen im Zusammenhang mit der Schwarzwild-Bejagung erläuterte. Dazu gehörten auch Bejagungsschneisen in den großen Maisschlägen, und da seien die Landwirte in der Pflicht.

