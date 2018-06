Seele, Sucht und Sehnsucht

Anzeige

Weikersheim.Der Selbsthilfegruppe Schäftersheim bietet einen Vortrag mit dem engagierten Psychotherapeuten und Experten aus dem „Nachtcafé“ des SWR Dr. Mathias Jung an. Er wird über das immer wieder spannende Thema „Seele, Sucht, Sehnsucht“ sprechen. Alle, die das Thema interessiert, sind eingeladen in den katholischen Gemeindesaal, Karl-Ludwig-Straße 13 in Weikersheim am Freitag, 6. Juli um 19 Uhr zu kommen. Der Eintritt ist frei.

„Sucht – das hat doch nichts mit mir zu tun! Ich bin kein Alkoholiker! Ich nehme keine Drogen! Ich bin nicht spielsüchtig! Ich bin nicht ess-brechsüchtig!“ So wehren die meisten von uns ab. Süchtig sind immer nur die anderen.

Aber ist mir süchtiges Verhalten wirklich fremd? Gibt es keine Abhängigkeit und keine Zwänge in meinem Alltag? Süchtig sind wir alle. Wie komme ich davon los?