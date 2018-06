Selten gehörte Werke von Widmann erklangen

Anzeige

Weikersheim.In hoher Qualität und großer Vielfalt musizierte das Würzburger Ensemble „Hortulus Conclusus“ im Rittersaal Werke von Erasmus Widmann – vor 400 Jahren Hofkapellmeister am Weikersheimer Grafenhof.

Die Werke des ehemaligen „Hofmusicus und Praeceptors“ Erasmus Widmann seien „heute weitgehend vergessen und schwer zugänglich“, informierte Dr. Peter Schiffer, Stuttgart, in seinem einleitenden Vortrag. Zu Unrecht – was vor 400 Jahren als „hohenlohische Musik“ in Weikersheim und später in Rothenburg komponiert wurde, berge überraschende Klänge und ungewohnte Harmonien. Welch Glück, dass sich „Hortulus Conclusus“ auf die historische Aufführungspraxis der „Alten Musik“ spezialisiert hat! So erlebten die Zuhörer diese Werke der Übergangszeit zwischen Renaissance und Barock annähernd so, wie sie einst erklangen – ein ganz neues und in der Region seltenes Hörerlebnis.

Das Ensemble besteht aus Dozenten und Studierenden der Hochschule für Musik Würzburg und wird geleitet von Friederike Heumann. Sie unterrichtet das traditionelle Instrument Viola da Gamba, das bei „Hortulus Conclusus“ in unterschiedlichen Stimmlagen vertreten ist. Thomas C. Boysen ist Dozent für das selten zu hörende Instrument Laute, das auch der Weikersheimer Graf Wolfgang II. trefflich zu musizieren verstand. Vokalsolisten waren Stefanie Wagner (Sopran) und Stefan Schneider (Tenor), die weiteren Instrumentalmusiker Charlotte Schwenke, Franziska Görg, Yosuke Kurihara und Johanna Oelmüller Rasch.