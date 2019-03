Seltenes Osterparadoxon

Der Mond – unser Trabant. © AVW

Main-Tauber-Kreis.Wann ist Ostern? Auf diese Frage gibt es eine astronomische und auch romantische Antwort „Ostern ist der Sonntag nach dem ersten Frühlings-Vollmond“. Und wann ist Frühling? „Frühlingsbeginn ist der Zeitpunkt an dem die Sonnenbahn scheinbar den Äquator überschreitet, Tag und Nacht haben an diesem Tag die gleiche Länge“, so die Weikersheimer Astronomen.

Der Tag des Frühlingsbeginns kann am 19., 20., oder 21. März stattfinden. Der Grund, warum der Frühlingsbeginn nicht immer am gleichen Datum stattfindet ist, dass ein Jahr nicht ganztägig durch Erd-Tage teilbar ist. Deshalb gab es in der Vergangenheit schon mehrere Kalenderreformen und das komplizierte System der Schaltjahre. Für die Bestimmung des Osterdatums wurde per Definition immer der 21. März bestimmt. Aber was ist, wenn der Frühlingsbeginn bereits am 19 oder 20. März ist? Und was ist, wenn dann kurze Zeit später Vollmond ist ?

Diese seltene Konstellation ereignet sich in diesem Jahr am 20. März. Der Frühlingsbeginn ist am 20 März um 21.59 Uhr, und am 21. März ist um 1.43 Vollmond. Nach der Osterformel „Nach dem ersten Frühlings-Vollmond“ wäre damit am Sonntag 24. März 2019 Ostern. Diese Abweichung zwischen dem astronomischen und dem realen Osterdatum (21. April) wird als Osterparadoxon bezeichnet. Erst im Jahr 2038 wird es wieder ein Osterparadoxon geben, zuletzt war dies im Jahr 1962.

Wenn der Vollmond heute, am 20. März am Nachthimmel erscheint, dann könnte man sich Ostern schon am nächsten Sonntag vorstellen und sich an das Osterparadoxon erinnern – das wie alle Paradoxa eine interessante Geschichte ist. hm

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 20.03.2019