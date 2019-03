Sinfonisches Klangerlebnis

Weikersheim.Die Stadtkapelle Kirchheim/Teck, die in sinfonischer Besetzung spielt, ist für ein Probenwochenende in der Musikakademie Schloss Weikersheim zu Gast. Gemeinsam mit einem professionellen Dozententeam und ihrem Dirigenten Marc Lange arbeiten sich die Musiker in Feinheiten von Stücken wie „Fantasy Variations on a Theme of Niccolo Paganini“ von James Barnes oder der Vertonung eines Sonnenaufgangs von John Mackey . Interessierte sind willkommen, am Sonntag, 24. März um 19.30 Uhr in der „Statthalle“ im Heiligen Wöhr das Ergebnis in einem Werkstattkonzert zu erleben. jmd

