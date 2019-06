„Skrupellose Hausmusik“ vom Allerfeinsten

Elpersheim.Elpersheim feiert sein 800-jähriges Bestehen. Top-Act Ortsjubiläums ist das Konzert der Band „Herr Stumpfes Zieh- & Zupfkapelle“ am Samstag, 20. Juli, um 20 Uhr.

Die schwäbische Band ist im Ländle durch die SWR-Sendungen „Hannes & der Bürgermeister“, „Laible & Frisch“ sowie „Freunde in der Mäulesmühle“ bekannt. Jeder kennt die skrupellose Hausmusik von Manne, Benny, Flex und Selle. Sie geben musikalische Kracher zum Besten. Die Band bietet astreinen Satzgesang mit Spitzenbegleitung von etwa 20 Instrumenten. Der Abend ist kurzweilig und wird meist auf schwäbisch dargeboten. Zu hören sind Lieder aus dem schier unermesslichen Erfahrungsschatz der vier Unterhaltungsminister. „Nix wie no!“, heißt das neue Programm der Band. Schließlich scheint die Zukunft Kapelle ungewiss. Denn vielleicht werden die Musiker einmal durch brand- und sicherheitsschutztechnische Auflagen an der Ausübung ihres Unterhaltungsauftrages gehindert? Und das, wie es in der Presseankündigung der Band heißt, „obwohl in allen Instrumenten bereits Brandmelder der neuesten Generation installiert wurden, die Bühnenkleidung und vorhandene Haarteile vorauseilend schon mit feuerresistenten Lotionen behandelt wurden?“. Selbst zündende Hits habe man vorsichtshalber umarrangiert.

Tickets gibt es online unter www.reservix.de oder bei der Volksbank Vorbach-Tauber, Filiale Elpersheim. Weitere Informationen über die Band gibt es unter www.stumpfes.de pm/MiWi

