So geht’s nach dem Abi weiter

Weikersheim.Erst kommt das Abi, doch wie geht es danach weiter? Ein paar wenige Schüler wissen es bereits, andere glauben es zu wissen, für wieder andere ist dies Musik, die erst in der Zukunft erklingt. Damit in dieser die richtigen Töne getroffen werden, bekamen die Schüler der Klassenstufe 11 des Gymnasiums Weikersheim einen Einblick in die Vielfalt der Möglichkeiten, die ihnen potentiell offen stehen.

Vorteile im Landkreis

Zunächst warb das Landratsamt für den Standort Main-Tauber-Kreis und dessen Attraktivität als Arbeits- und damit Lebensraum. Einerseits stand Information im Vordergrund, das Aufzeigen der Wirtschaftskraft der Region, ein Blick auf die Branchenvielfalt und die sich damit auf-tuenden Möglichkeiten der beruflichen Orientierung, das Ergreifen eines Ausbildungsberufes, die Möglichkeit des Studiums an einer von mehreren Hochschulen in der Region oder der Dualen Hochschule Baden Württemberg Mosbach/Bad Mergentheim sowie die Möglichkeit des universitären Studiums in Heimatnähe an der Universität Würzburg. Der Möglichkeiten gibt es viele und es wurde bewusst, dass der Main-Tauber-Kreis, obwohl im ländlichen Raum, ein Standort verschiedener Hightech-Branchen, allen voran die Gesundheitswirtschaft als eine der derzeit weltweit am stärksten wachsenden Branchen, ist. Die Alterung westlicher Wohlstandsgesellschaften macht die medizinische Betreuung immer notwendiger, die Nachfrage steigt und damit stellt der Gesundheitsmarkt ein lukratives wirtschaftliches Betätigungsfeld dar.

Allein der Nachwuchs fehlt. Seit 2011 gibt es jährlich rund ein Drittel mehr Ausbildungsstellen als Bewerber. Damit war die Veranstaltung nicht allein Information für Berufsanfänger sondern zugleich Werbung für die Attraktivität des ländlichen Raumes der Region, in dem es sich zu bleiben lohne, in dem Unternehmen intensiv nach Bewerbern suchen und diese mit teilweise attraktiven Angeboten umwerben.

Doch das beste Angebot führt zum Verdruss, wenn sich die Wahl als falsch herausstellt, weil Studiengang oder die Ausbildung oder schlimmer noch der danach ausgeübte Beruf nicht den Vorstellungen entspricht bzw. gar keine Vorstellungen existieren oder die eigenen Fähigkeiten als nicht kompatibel mit den Anforderungen des Berufs- oder Studienfeldes herausstellen.

Eigene Stärken analysieren

Zur Suche nach dem passenden Berufs- oder Ausbildungsplatz referierten Ausbildungs- und Studienbotschafter, die in einer Mischung aus Erfahrung der eigenen Biografie und gezielter Information über Orientierungstests und -trainings, Berufsausbildung und den Besonderheiten der Hochschularten sowie über Bewerbungsverfahren, Zulassungen und Überbrückungsmöglichkeiten referierten und für Fragen, die in dieser Runde nur spärlich kamen, offen waren.

Im Bericht aus eigener Erfahrung wurde den Schülern vor Augen geführt, wie man es, aufgrund der zur Verfügung stehenden Informationen, nicht machen solle. Wer eine Prüfung in der Wiederholung verhaut, jener ist schnell draußen. Wenn dies weniger der eigenen Intelligenz geschuldet ist als eher einer gering entwickelten Begabung, dann ist das mehr als ärgerlich.

Intensive Auseinandersetzung

Eine im Vorfeld intensive(re) Auseinandersetzung mit der eigenen Person, den eigenen Fähigkeiten, Stärken, Schwächen und Interessen wurde angeraten. Wer dagegen Fristen nicht einhält, dem wird der Zutritt gar nicht erst gewährt. Auch hierrüber, über Bewerbungen und Anmeldungen sowie deren Fristen, bekamen die Schüler einen Einblick.

Im Rahmen von Workshops sollten die Schüler im Anschluss in kleineren Gruppen Gelegenheit erhalten, je nach persönlichem Interesse den Ausbildungs- oder Studienbotschaftern gezieltere Fragen zu stellen. Außerdem informierte die Studienberatung der Arbeitsagentur. Ehemalige Schülerinnen schlossen den Kreis der Werbung für die Region als attraktiven Arbeits- und Lebensraum und stellten zwei Firmen, darunter einen Weltmarktführer, näher vor. gym

