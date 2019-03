So lang wie noch nie

So lang war der Gaudiwurm in Laudenbach noch nie: Mehr als 40 Gruppen waren beim 43. Faschingsumzug am Sonntag dabei.

Laudenbach. Das gute gelaunte Narrenvolk, das sich bis auf den letzten Platz in den Straßen des Weikersheimer Ortsteils Laudenbach drängte, durfte sich wieder einmal an allerhand farbenfrohen Kostümen und teil ganz besonders kreativen Motivwagen erfreuen.

