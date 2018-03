Software für Kommunen bündeln

Anzeige

Weikersheim.Was demnächst passieren soll, das ist zwar gefühlt „weit weg“ von Weikersheim – und doch ist die Tauberstadt beteiligt: Eine Art große, landesweite „Datenzentrale“ soll ab Juli dieses Jahres als Zusammenschluss mehrerer bestehender Zweckverbände entstehen.

Es entsteht also ein neuer IT-Dienstleister unter dem Namen „Iteos“, um die kommunale Informations- und Datenverarbeitung in Baden-Württemberg und darüber hinaus auf dem Weg zur „digitalen Verwaltung“ zu begleiten und die Digitalisierung u.a. in den Kommunen zu gestalten. Es werden Softwarelösungen und Services für öffentliche Verwaltungen entwickelt und bereitgehalten.

Stadtkämmerin Melanie Dietz erläutete die geplanten Fusionsakte am Donnerstag vor dem Gemeinderat. Sie rechne mit Synergieeffekten. Die Dienstleitungen sollen „günstiger werden“, ergänzte Bürgermeister Klaus Kornberger.