Sommerfest der Schützengilde

Laudenbach.Die Schützengilde Laudenbach veranstaltet ihr Sommerfest am Samstag, 14. Juli, ab 19 Uhr, am Schützenhaus. Das Sommerfest findet in einer traumhaften Kulisse und besonderen Atmosphäre rund ums Schützenhaus statt. Die Band „Picky Souls“ umrahmt das Fest mit ihrem Repertoire an Balladen, fetziger Rockmusik und Popsongs der 60-er Jahre bis hin zur Gegenwart, sowie einigen Jazz- Songs, die die Zuhörer mit swingen lassen. Bei schlechtem Wetter finden das Fest im Schützenhaus statt. Bild: Veranstalter