Sonderapplaus für Eberhard Ehrmann

Weikersheim.Mit persönlichen Worten für jeden Einzelnen verabschiedete Bürgermeister Klaus Kornbeger ausscheidende Gemeinderäte. Für Eberhard Ehrmann gab es stehenden Applaus.

Sie waren lange Jahre „prägende Gesichter der Stadt“, haben Anregungen, Lob und Tadel aus der Bürgerschaft aufgenommen und in den Gemeinderat eingebracht. Und sie standen persönlich für ihre Ideen und Entscheidungen grade – innerhalb und außerhalb des Gremiums.

Am Ende der letzten Ratssitzung der Legislaturperiode wurde am Donnerstagabend Abschied von fünf verdienten Stadträten genommen. Bürgermeister Klaus Kornberger würdigte den Einsatz jedes Einzelnen mit sehr persönlichen Worten und wies auf die jeweilige zusätzliche Arbeit in den Ausschüssen hin.

Ausgeschieden sind: Matthias Menzel (Fraktionsgemeinschaft SPD/UB/Piraten). Er war fünf Jahre Stadtrat. „Pirat“ Rainer Nase war seit sieben Jahren dabei, ebenso Jürgen Neumann (FWV). Ebenfalls verabschiedet wurde Ortsvorsteher Hans-Jörg Habel (Neubronn/Oberndorf), der sein Amt acht Jahre bekleidet und vielfältige Projekte mitverantwortet hat.

Nach stolzen drei Jahrzehnten verlässt Eberhard Ehrmann (CDU) den Gemeinderat. Er habe sich das Vertrauen der Bürger immer wieder verdient und erhalten, sich für die Belange der Ortsteile eingesetzt und sei stets ein kompetenter Ansprechpartner gewesen, wenn es um die vielfältigen Aspekte der Landwirtschaft und der heimischen Wirtschaft gegangen sei.

Eine heute fast unüberschaubare Anzahl an Rats-Projekten habe Ehrmann in den 30 Jahren seiner ehrenamtlichen Tätigkeit unterstützt, so Kornberger.

Unter lang anhaltendem, stehendem Beifall erhielt Ehrmann nicht nur – wie alle anderen Ausscheidenden – die ehrende „Entlassungsurkunde“ aus den Händen des Verwaltungschefs, sondern auch noch die Ehrennadel des Gemeindetags für seine langjährige Tätigkeit. Ebenfalls gewürdigt wurde Ehrmanns Einsatz im Ortschaftsrat der Dörfer Honsbronn/Bronn.

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 20.07.2019