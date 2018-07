Sonne, Mond und Stern am Kirchturm

Anzeige

Bedeutende Persönlichkeit

Graf Wolfgang II. lebte 1546 bis 1610, in der Zeit zwischen Reformation und 30-jährigem Krieg und ist zu einer der bedeutendsten Persönlichkeiten aus dem Geschlecht der Hohenlohe geworden. Während seiner Regierungszeit in Weikersheim von 1587 bis 1610 reformierte er Verwaltung und Kirchenordnung, förderte das Schulwesen und hob kurz vor seinem Tod noch die Leibeigenschaft der Bauern auf.

Wie auch andere Fürsten seiner Zeit, befasste sich Wolfgang mit der Alchemie, das heißt mit Versuchen, unedle Metalle in Gold oder Silber umzuwandeln und so die Finanzen des Hofstaats aufzubessern.

Weitere Informationen dazu finden sich in der Dauerausstellung „Alchemie“ mit rekonstruiertem Laboratorium aus dem 16. Jahrhundert im Weikersheimer Schloss.

Unter der Regierungszeit des Grafen Wolfgang II. bekam die Stadt Weikersheim Stadtsiegel und Stadtwappen mit Planetensymbolen, die möglicherweise alchemistische Symbole darstellen.

Die schönste künstlerische Ausprägung, des bis zum Zweiten Weltkrieg in Weikersheim gültigen Wappens, ist am Rokokobrunnen von 1768 auf dem Mittelpunkt des Weikersheimer Marktplatzes zu sehen. Abgebildet: Ein so genannter Dreipass – Sonne, Mond und Stern (Merkur).

Richtet man den Blick vom Brunnen aus auf die Spitze des großen Stadtkirchenturms, sind auch dort die drei Symbole zu entdecken – dieselben wie auch auf der Nikolauskirche in dem Weikersheimer Stadtteil Schäftersheim. Die Sonne ist dargestellt als Kreis mit Strahlen, der Mond als zunehmender Halbmond mit einem Gesicht, Merkur als traditioneller Planet bzw. Stern. Aus alchemistischer Sicht ist die Sonne Symbol für Gold, der Mond Symbol für Silber und der Merkur Symbol für Quecksilber oder den Stein der Weisen.

Diese angeblich alchemistischen Symbole müssen jedoch nicht zwangsläufig etwas mit Alchemie zu tun haben. Sonne und Mondsymbol können aus theologischer Sicht auch Symbole für Christus und Maria oder die Kirche bedeuten (Quelle: Graf Wolfgang II. Und die Alchemie, Jost Weyer 1992, S. 13 und Seiten 360 bis 366).

Die kupferne Turmzier auf der Welschen Haube wurde gespendet von Graf Ludwig (1696 bis 1765) und die Zeitkapsel im Turmknopf am 12. Juli 1732 befüllt um 4 Uhr nachmittags mit allerhand „Inskriptionen“. Am 8. Juli des laufenden Jahres öffnete der Schäftersheimer Kirchengemeinderat die Kapsel, was vor 56 Jahren, 1961, das letzte Mal geschehen ist.

Es enthalten sich neun handgeschriebene Dokumente die Informationen über Zeitgeschichte und Renovierungsmaßnahmen an der Schäftersheimer Nikolauskirche wie auch die Namen aller Kirchengemeinderäte der jeweiligen Zeit.

Das Dokument von 1961 wurde von Pfarrer Karl Löffler geschrieben, im Dokument von 1938 ist die Innenrenovierung der Nikolauskirche durch Pfarrer Brösamle beschrieben. Bisher waren also im Turmknopf auf dem Kirchturm 285 Jahre Geschichte gesichert, die nachfolgenden Generationen zur Information bestimmt ist.

Besichtigung möglich

Die Schäftersheimer Turmzier kann am Sonntag, 22. Juli, um 9.30 Uhr in Rahmen eines Familiengottesdienstes mit Taufen und Vorstellung der neuen Konfirmanden in der Nikolauskirche besichtigt werden.

In den nachfolgenden Wochen werden Schäden an der Turmzier beseitigt und sie als Wetterfahne wieder gangbar gemacht.

Neuvergoldet wird sie sich in absehbarer Zeit dann wieder auf der Spitze der Nikolauskirche drehen können. rb

