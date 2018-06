Spannender Wettbewerb der örtlichen Vereine

Anzeige

Laudenbach.Ein Sportwochenende hielt der Turn- und Sportverein Laudenbach 1903 auf seinem Sportgelände ab.

Zunächst spielte die Fußballabteilung das traditionelle Fußball-Orts- und Straßenpokalturnier mit sechs Mannschaften aus Laudenbach und den umliegenden Ortschaften aus.

In diesem Jahr wurde der Wettbewerb in Form eines 11-Meter-Schießturniers ausgetragen. Sieger wurde die Mannschaft aus Vorbachzimmern vor dem Team Steinäckerstraße/Sonnenhalde. Am nächsten Tag fand das zum zweiten Mal ausgetragene Familienfest des TSV Laudenbach statt. Für die Kinder wurde von Veronika Leifeling und Leonie Wirth eine Spielstraße organisiert, die den Kleinen viel Spaß machte.