Spannendes Finale zwischen Favoriten

Das Turnier im Jubiläumsjahr der Tischtennis-Freunde war ein spannendes Spektakel. Die Zuschauer bekamen das am meisten ersehnte Final-Match-Up.

Laudenbach. Der neue Vereinsmeister der Tischtennis-Freunde Laudenbach (TTF) heißt im Jubiläumsjahr Thomas Ruske. In der Konkurrenz um den Titel des Ortsmeisters gab es einen harten Kampf zwischen den ehemaligen TTF-Jugendspielern Christian Heer und Volker Silberzahn.

Dabei mussten sie sich schon gegen ein starkes Teilnehmerfeld von 14 Sportlern beweisen. In den Halbfinal-Matches Christian Heer gegen Josef Fuchs und Volker Silberzahn gegen Albert Wolfert setzten sich die beiden Favoriten Heer und Silberzahn nach jeweils vier gespielten Sätzen durch – und lieferten den Zuschauern die am heißesten ersehnte Final-Konstellation. Beide hatten in ihrer Jugendzeit das TTF-Trikot an. Ein sehenswertes Endspiel, das auch noch über die volle Distanz von fünf Sätzen ging. Am Ende siegte Christian Heer gegen Volker Silberzahn in fünf Sätzen.

Im kleinen Finale setze sich Joseph Fuchs gegen Albert Wolfert durch und sicherte sich den dritten Platz. Den fünften Platz teilten sich Eberhard Popp und Stefan Wolfert. Siebter wurden Wolfgang Silberzahn und Willi Lang.

Die Doppelkonkurrenz brachte Spannung von Anfang an. Das Los würfelte die Paarungen zusammen. Unglücksfall für die Gegner: Die beiden Top-Favoriten Christian Heer und Volker Silberzahn kamen ins selbe Team und am Ende ganz oben aufs Siegertreppchen.

Gegen Christopher und Stefan Wolfert siegten sie klar in drei Sätzen. Daneben gesellen sich Günter Haag und Willi sowie Eberhard Popp und Steffen Fahrbach. Fünfte wurden Gerhard Lang und Wolfgang Silberzahn und Joseph Fuch und Klaus Mangold. Siebter wurden Ulli Lang und Albert Wolfert.

Bei den Mädchen siegte Jana Enkler vor Jaqueline Warth. Durch ihren Sieg durfte Enkler im Herren-Doppel mit an den Start gehen und einige Erfahrungen an der Seite von Top-Spieler Thomas Ruske sammeln.

Im Spielsystem „Jeder gegen Jeden“ siegte Manfred Litwitz und Hubert Kraft mit 4:1 Punkten. Sie unterlagen lediglich den Zweitplatzierten Gerhard Wolfert und Erik Stiefel. Platz drei ging an Ludwig Moll und Sascha Warth, gefolgt von Paul Stumpp und Martin Schneider, die gegenüber den Dritten lediglich einen Satz mehr verloren hatten. Fünfter und Sechster wurden die beiden gemischten Teams Melanie Wolfert und Peter Przywara vor Jana Enkler und Thomas Ruske.

Kleines Finale, großes Spektakel

Die aktiven Herren gingen verstärkt durch zwei Damen in zwei Gruppen an den Start. Ludwig Moll und Thomas Ruske waren Favorit. In der ersten Gruppe setzte sich erwartungsgemäß Moll durch.

In der Zweiten gewann Thomas Ruske alle Spiele gewinnen – musste jedoch insgesamt vier Sätze abgeben. Stark präsentierte sich Zweitmannschafts-Spieler Gerhard Wolfert, der sich lediglich Thomas Ruske geschlagen geben musste. Paul Stumpp und Manfred Litwitz vervollständigten dann das Viertelfinale. Letztendlich fanden sich Thomas Ruske und Ludwig Moll im Endspiel wieder. In einem sehenswerten Einzel siegte Ruske, der bereits in Führung lag. Bedingt durch eine Verletzung, musste Ludwig Moll das Spiel und den Titel Vereinsmeister 2019 aufgeben.

Im kleinen Finale setzte sich Gerhard Wolfert in drei Sätzen gegen Sascha Warth durch – ein toller Erfolg für den jungen Nachwuchsspieler.

Als gemeinsame „Fünfte“ wurden Melanie Wolfert und Peter Przywara gewertet. Siebte wurden Manfred Litwitz und Paul Stumpp.

Gestartet wurde das traditionelle Turnier mit der Ausspielung des Ortsmeisters. Ortsvorsteher Martin Rüttler eröffnete das Traditionsturnier. Der rührige Tischtennis-Abteilungsleiter Jörg Hever übernahm dann das Kommando über die Ganztages-Veranstaltung.

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 15.02.2019