Spannendes Projekt auf der Zielgeraden

Anzeige

„Alter Hase“ kehrt zurück

Dabei halten Chor und Schule seit dem Beginn der Partnerschaft am gemeinsamen Motto „Lasst uns zusammen singen!“ trotz diverser personeller Wechsel fest. Und – fast, als hätte des den Eintritt in den Ruhestand nicht gegeben, begleitet Traugott Simon, seinerzeit Leiter des Grundschulchors, auch in diesem Jahr nicht nur die jungen Musical-Künstler, sondern auch die Männerchorgemeinschaft Weikersheim-Nassau und den Gemischten Chor des Sängerbunds Harmonie Weikersheim mit ihrer Chorleiterin und Solistin Anna Leuser-Valls bei ihren Auftritten am Klavier.

Eröffnen wird um 19.30 Uhr die Männerchorgemeinschaft das Programm, berichtet die Sängerbund-Vorsitzende Anne Stirnkorb.

Mit Felix Mendelssohn-Bartholdys „Der Jäger Abschied“ und Carl Busses „Schöne Nacht“ werden sie das Publikum vom ersten Ton an ins Waldesdämmer mitnehmen, in dem „Die tollen Trolle“ schließlich zuhause sind.

Eigentlich sind sie nicht wirklich böse, diese Trolle. Gar nicht so einfach, dieses „nicht wirklich“ glaubhaft dazustellen: Theater-AG-Leiterin Isolde Neef ist heilfroh über die Unterstützung durch die Kostümgestaltungen von Judith Tröbs-Silzle, die den Schülern hilft, in ihre Rollen zu schlüpfen.

Auch für den Chor ist es, wie Chorleiterin Lucie Steffel weiß, eine echte Herausforderung, die Mixtur aus Böse und Gut, Angst und Mut, Hoffnung und Zweifel gesanglich darzustellen. Unterstützung dabei geben am Klavier Traugott Simon, am Cajon Wolfgang Kniep und an der Gitarre Josua Schwinn.

Traditionelle Lieder

Nach dem Troll-Musical rundet der Gemischte Chor Sängerbund Harmonie Weikersheim die Waldatmosphäre nochmals mit traditionellen Volksliedern ab.

Nach der Pause, die sich dann vor allem die Kidner redlichst verdient haben, wird die Chorgemeinschaft unter anderem mit einem ureigenen, von Wolfgang Herwarth und Anna Leuser-Valls mit Wort und Arrangement versehenen Nassau-Song nach John Denver überraschen – und der Gemischte Sängerbund-Chor bringt unter anderem Rex Gildos Siegel-Song „Lieder sind die besten Freude“ zu Gehör. Für Überraschugnen gut ist natürlich immer auch Sängerbund- und Chorgemeinschafts-Chorleiterin Anna Leuser-Valls. Akzente setzt sie bis hinein ins große Finale mit allen Akteuren: „Lasst uns heut’ zusammen singen“ hat Gerhard Grote seine von Pasquale Thibaut musikalisch gestaltete Hymne auf den Gesang überschrieben. Sein Motto hält, wie die Kooperation von Schule und Verein belegt, für sehr viel mehr als nur das eine „heut’“.

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 23.06.2018