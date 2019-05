Weikersheim.55 begeisterte Geiger und Cellisteninnen zwischen acht und zwölf Jahren haben am Sonntag in der Musikakademie Schloss Weikersheim ihren Auftritt. Alle zusammen: für manche zum ersten Mal die aufregende Erfahrung, mit anderen zu spielen. Die Dozenten haben ein kurzweiliges Programm zusammengestellt. Das Konzert ist der Abschluss eines viertägigen Kindercamps der Jeunesses Musicales Deutschland. Spielfreude, Spaß und Begeisterung fürs Instrument stehen beim Children’s-Cello- und Junior-Geigen-Camp an erster Stelle. Und das wird auch im Konzert zu erleben sein. Das Cello-Geigenorchester spielt am Sonntag, 2. Juni, um 11 Uhr im Gewehrhaus des Schlosses. Der Eintritt ist frei. Lediglich die Schlossparkgebühr ist zu entrichten. jmd

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 29.05.2019