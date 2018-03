Spiel ohne Netz und Boden

Anzeige

Weikersheim.John Butcher gehört zu den Saxophonisten, denen es gelungen ist, das Vokabular und die Ausdrucksmittel seines Instruments grundlegend zu erweitern. Er gilt als einer der wichtigsten und innovativsten Stimmen im zeitgenössischen Jazz, und wird heute mit Saxophon-Pionieren wie Evan Parker in einem Atemzug genannt.

Am Freitag, 9. März tritt John Butcher mit dem Bassisten Wilbert de Joode und dem Schlagzeuger Martin Blume im club w 71 in Weikersheim auf, beides international längst etablierte Größen. Wilbert de Joode zeichnet sich durch einen ganz eigenen Stil und Sound aus, alle seine bisherigen Konzerte im club w 71 sind in bester Erinnerung. Das gilt auch für Martin Blume, ein äußerst präziser Schlagzeuger, der die klanglichen Möglichkeiten seines Instruments voll ausschöpft.

Die drei Musiker dieses Trios sind Individualisten, die auch große Zu-Hörer und Gruppen-Spieler sind. Da gibt es keine Egotrips, sondern konzentriertes Zusammenspiel. Auch Julia Neupert, Jazzmoderatorin bei SWR 2, ist von diesem Trio begeistert.