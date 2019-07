Sponsoring schafft für beide Seiten ein „Mehr“

Weikersheim.Menschen und ansässige Unternehmen fühlen sich mit der Jungen Oper Schloss Weikersheim verbunden und identifizieren sich mit ihr. Dass sich die Qualität eines „Kultursponsoring“ nicht allein in Zahlen sondern insbesondere in gegenseitiger Wertschätzung und persönlichen Verbindungen bemisst, wurde am Donnerstagabend bei einem Empfang der JMD für die Förderer deutlich, zu dem auch Bürgermeister Klaus Kornberger gekommen war.

Neben den traditionellen, langjährigen Unterstützern wie der Stiftung Würth, Wittenstein, ebm papst, sowie der Fränkischen Nachrichten konnte die JMD in diesem Jahr erneut auch örtliche Unternehmen als Förderer für ihre Internationale Opernakademie gewinnen: Als Pate für eine der Hauptrollen, also etwa „Mimi“, „Rodolfo“, „Marcello“, haben sie Stipendien für die jungen Nachwuchssänger in der jeweiligen Partie übernommen und ermöglichen deren Teilnahme an dem hochwertigen Förderprojekt der JMD.

„Ich freue mich außerordentlich, dass Kultur und Wirtschaft in Weikersheim und der Region über die Junge Oper Schloss Weikersheim noch engere Verbindungen knüpfen“, so Bürgermeister Kornberger. Weiche Standortfaktoren würden zunehmend wichtiger. Mit ihrem Förderengagement zeigten Unternehmen, „was Kultur wert ist, ideell und finanziell.“

Das Kultursponsoring der Jungen Oper schaffe für beide Seiten ein „Mehr“, betonte JMD-Generalsekretär Ulrich Wüster: „Sie haben sich dafür gewinnen lassen, junge Menschen zu unterstützen, die mit großer Begeisterung etwas tun, und bekommen auch etwas Persönliches zurück“ Aus dieser Haltung heraus hat die JMD mit den Unternehmen individuell Elemente verabredet, die geförderten Sänger und Mitarbeiter und Verantwortliche der Unternehmen miteinander in Kontakt zu bringen.

Blicke hinter die Kulissen

Dabei gibt es bei einem Gesamtkunstwerk, als das die Oper immer bezeichnet wird, viele unterschiedliche Anknüpfungspunkte, die faszinieren: Mitarbeiter werfen bei einem Probenbesuch einen Blick hinter die Kulissen der Opernproduktion oder können die geförderten Sänger bei einem Auftritt in der eigenen Firma in sehr persönlichen Rahmen erleben und kennen lernen. Auch die Arbeit des Kinderchores, der bereits seit einigen Monaten seinen Auftritt probt, wird mit ermöglicht und mit Sympathie durch ein örtliches Unternehmen begleitet. Wie kann die Idee zu einem künstlerischen Bühnenbild ins Werk gesetzt werden? Auch in diesen Punkten kann die JMD auf ansässige Unternehmen zählen, die mit Know-How, Ideen und leidenschaftlicher Tatkraft die Opernproduktion unterstützen. Nicht zuletzt ist den Staatlichen Schlössern und Gärten zu danken, dass sich der Weikersheimer Schlosshof in diesem Sommer erneut in ein Open-Air Opernhaus verwandeln kann.

Einen Einblick in das „Unternehmen Oper“ und die künstlerisch-pädagogische Arbeit der Internationalen Opernakademie der JMD gab Patrick Bialdyga, künstlerischer Produktionsleiter an der Oper Leipzig und Regisseur der JMD-Opernproduktion 2019 „La Bohème“: Die jungen Sänger holten sich in Weikersheim den „letzten Kick“ für ihren Start in eine professionelle Laufbahn und in erste Festengagements. Die JMD biete ihnen eine „Oase“ für eine sehr freie Arbeit und intensive professionelle Begleitung durch das Künstlerische Team.

Als Team zusammengewachsen

Auch in der Wahl des Stücks „La Bohème“ drücke sich das Ethos der Opernakademie als ein Förderprojekt aus. „Wichtig ist, die jungen Sängerinnen und Sänger zum Spielen zu bringen, zusammen, denn die ‚Bohème’ ist ein Ensemblestück“. Für ihn sei es eine große Freude zu erleben, wie die Sängerinnen und Sänger aus aller Welt innnerhalb kurzer Zeit zu einer Gemeinschaft zusammengewachsen seien und sich in ihre Rollen „hineinwerfen“. Alle Beteiligten, ob als Förderer, auf oder hinter der Bühne, so Bialdyga, trügen nach ihrem Vermögen und mit ihren Ideen zum Gelingen des gemeinsamen Projektes bei. „In den Proben gehen die Sängerinnen und Sänger genauso wie auch ich persönlich und jeder aus dem Künstlerischen Team an unsere Grenzen und darüber hinaus. Wir verausgaben uns körperlich und emotional. Diese Intensität macht die Opernproduktionen der Jeunesses Musicales Deutschland einmalig.“ jmd

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 16.07.2019