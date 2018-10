Spontanes Spiel, explosive Musik

Weikersheim.Das Trio Ken Vandermark (Saxophon, Klarinette), Mark Tokar (Bass) und Klaus Kugel (Schlagzeug) ist am Samstag, 27. Oktober, ab 20.30 Uhr zu Gast im club w71: Die explosive Musik des Trios entsteht im spontanen Spiel, in einer ineinander fließenden Kommunikation von direkten Ideen und abgeklärter Spielkunst.

Ken Vandermark ist ein großartiger Saxophonist, ein Aktionist der klaren Linie. Die Interaktion zwischen ihm, Klaus Kugel und Mark Tokar funktioniert perfekt. Ken Vandermark wurde 1999, im Alter von nur 35 Jahren, mit dem höchsten Preis ausgezeichnet, den ein Jazzmusiker erhalten kann, den McArthur Fellows.

Der Bassist Mark Tokar lebt in Lviv in der Ukraine. Geografisch weit entfernt von den Hochburgen des freien Jazz, hat er dank seines profunden Spiels dennoch mit vielen international profilierten Vertretern der Szene gespielt. Klaus Kugels Spiel am Schlagzeug ist mitreißend, voller Kraft und Energie, wobei er eine meditative Ruhe ausstrahlt: ein beeindruckender Schlagzeuger.

Vandermark-Tokar-Kugel: ein Trio mit ungeheurem Vorwärtsdrang - und sicher ein weiteres Highlight in der Reihe mit aktuellem Jazz im club w71.

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 25.10.2018