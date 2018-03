Sportler feiern ihr 30-Jahr-Jubiläum

Anzeige

Jugendleiterin Diana Baumann berichtete von drei Mini Junior Cup- Turnieren und drei Regionalranglistenturnieren, bei denen jeweils im Schnitt elf Kinder und Jugendliche teilnahmen. Aktuell sind 36 Kinder und Jugendliche in drei Gruppen montags beim Training. Da montags nur drei Trainingsplätze zur Verfü-gung stehen, ist das für das Trainerteam bestehend aus Michael Neu, Herwig Jurasek, Diana Baumann, Maria Frick-Hemer, Patrick Werner und Mia Kürschner mitunter eine große Herausforderung.

Nach dem Kassenbericht von Sabine Mittnacht, der die Prüfer eine ausgezeichnete Kassenführung bescheinigten, dankte die TSV-Vorsitzende Rosemarie Spitzley der Abteilung für die geleistete Arbeit.

Bei den Wahlen wurden alle zur Wahl stehenden Amtsträger einstimmig für zwei Jahre wiederge-wählt. Neu im Vorstand ist Sonja Hofmann als Beisitzerin. Der Dank von Sandra Bauer ging an alle Vorstandsmitglieder für die gute Zusammenarbeit und besonders an Madlen Meier für ihr bisheriges Engagement als Beisitzerin. Mit einem lachenden und einem weinenden Auge wurde sie aus dem Vorstand und auch als Spielerin verabschiedet. Sie spielt künftig in der Landesligamannschaft des TV Bad Mergentheim.

Für das Jubiläumsjahr 2018 – 30 Jahre Badminton in Weikersheim – plant der Vorstand einen Ausflug im Herbst. Die Jugendlichen werden mit ihren Trainern bereits im April einen Stadionbesuch in Hoffenheim machen. TSV-Geschäftsführer Walter Frick weist auf einen Stadt-Sponsoren-Lauf am 24. Juni zugunsten der Sanierung der Stadtkirche hin. Der TSV Weikersheim ist Mitveranstalter und deshalb sei es wichtig, dass sich möglichst viele Mitglieder aller Abteilungen beteiligen, ob als Läufer oder am Verpflegungsstand. Sandra Bauer sagte eine a Beteiligung der Abteilung zu. mfh

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 15.03.2018