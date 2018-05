Sportliche Schulen ausgezeichnet

Anzeige

Weikersheim.Der Württembergische Landessportbund (WLSB) hat 24 Schulen für ihre Platzierung beim Sportabzeichen-Wettbewerb ausgezeichnet. Im vergangenen Jahr haben die Schüler und Lehrer in Baden-Württemberg insgesamt rund 13 400 Sportabzeichen abgelegt. Das Gymnasium Weikersheim hat in der Kategorie der Schulen über 500 Schüler Platz sechs belegt.

Urkunden und Preise

Im „SpOrt“ Stuttgart hat der WLSB unlängst die Auszeichnungen der Schulen vorgenommen. Bereits zum 20. Mal wurden die Sieger des Sportabzeichen-Wettbewerbs der Schulen für ihr großes Engagement ausgezeichnet. Die sechs bestplatzierten Schulen erhielten in vier Kategorien Urkunden und Sachpreise.

Die Auszeichnungen werden an diejenigen Schulen aus Württemberg vergeben, an denen – gemessen an der Gesamtschülerzahl – prozentual die meisten Schüler und Lehrer das Deutsche Sportabzeichen erfolgreich abgelegt haben. Das Gymnasium Weikersheim hat mit knapp 290 abgelegten Sportabzeichen in der Kategorie der Schulen über 500 Schüler den sechsten Platz erklommen. „Das Sportabzeichen ist schon über 100 Jahre alt, aber weiterhin hoch im Kurs“, freute sich WLSB-Vizepräsident Manfred Pawlita bei der Ehrungsfeier. Durch die gemeinsame Wertung der Schüler- und Lehrerabzeichen könne dabei ein echter Teamgeist entstehen. Pawlita lobte das Engagement der Lehrkräfte, die mit dem Sportabzeichen Kinder und Jugendliche für Bewegung begeistern. Im Anschluss an die Preisverleihung besichtigte man auf Einladung des WLSB das Mercedes-Benz Museum.