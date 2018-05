Spuren hinterlassen

Anzeige

Weikersheim.Außer hellblauem Lackstaub ließ der Verursacher eines Verkehrsunfalls nichts an einem Seat Ibiza in Weikersheim zurück. Weder eine Nachricht am Fahrzeug noch einen Anruf bei der Polizei tätigte der Führer eines unbekannten Autos am Freitag, nachdem er zwischen 11 und 14 Uhr den geparkten Seat beschädigt hatte. Der Wagen stand auf dem Parkplatz eines Discounters in der Talstraße. Die Beifahrerseite war über beide Türen beschädigt, auch der Außenspiegel war auf dieser Seite eingeklappt. Als weitere Unfallörtlichkeit könnte die Bahnhofstraße, Hausnummer 21, in Betracht kommen. Auch dort war der Seat kurz geparkt gewesen. Hinweise zum Verkehrsunfall nimmt das Polizeirevier Bad Mergentheim, Telefon 07931 / 54990, entgegen. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 1000 Euro geschätzt. pol