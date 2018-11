Startschuss für die Faschingssaison

Laudenbach.Pünktlich am 11.11. um 11.11 Uhr war es auch für die Faschingsbegeisterten in Laudenbach wieder so weit: Ihre Lieblichkeit Prinzessin Michaela I. und Seine Tollität Prinz Matthias II. gaben als Prinzenpaar des AMC-Laudenbach den Startschuss für die Saison 2018/2019.

Bereits jetzt schon laufen die Vorbereitungen für die Prunksitzung des AMC am 16. Februar 2019 in der Zehntscheuer Laudenbach. Gardetänze, lustige Sketche, aber auch hintergründiger Humor und besonders die Tanzmusik des bekannten Show-Duos „Just The 2 of us“ werden die Narren aus nah und fern ab 19.29 Uhr in die richtige Faschingsstimmung versetzen.

Vormerken darf man sich auch bereits den Kinderfasching am 17. Februar 2019 und natürlich den Laudenbacher Faschingsumzug 3. März 2019 mit anschließendem Faschingstreiben in der Faschingshochburg des Vorbachtals am Faschingssonntag.

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 13.11.2018