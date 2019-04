Steckling aus gefällter Trauerweide

Weikersheim.Jahrzehntelang schmückten zwei Trauerweiden den Stadteingang an der Tauber auf dem ehemaligen Ottogelände. Sie wurden vor zwei Jahren gefällt. Die SPD/UB-Stadtratsfraktion setzte vor kurzem – mit Billigung der Stadtverwaltung – an der Ausgleichsfläche an der Tauber hinter den Tennisplätzen eine neue Trauerweide und hatte dazu auch die Bürgerschaft eingeladen.

Stadträtin Martina Seyfer skizzierte die Historie der Pflanze: „Eine Weikersheimer Bürgerin hatte kurz vor der Fällaktion einen kleinen Zweig abgeschnitten und zu Hause als Steckling in einen Topf gesetzt. Durch ihre Pflege ist der Steckling zu einer Pflanze auf zwei Meter hochgewachsen. Bei einem zufälligen Gespräch auf der Straße habe ich von dieser jungen Weide erfahren. Darauf habe ich die Idee gehabt, die kleine Weide im Bereich der Tauber anzupflanzen. Die Bürgerin hat sofort ihre Zustimmung gegeben. Und so bekommt eine der gefällten Weiden nun neues Leben.“

Schnell machten sich einige Männer tatkräftig an die Arbeit. Sie hoben ein Pflanzloch aus, setzten die junge Weidepflanze ein, schaufelten die ausgegrabene Erde und Substrat in die Grube und traten den Boden fest. Sie ummantelten den Stamm mit einer Wuchshülle, stellten ringsum ein Baumschutzgitter gegen Biberverbiss auf und wässerten die Wurzeln der Pflanze mit Tauberwasser. pm

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 11.04.2019