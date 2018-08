Stimmen ertönen unterm Regenbogen

Weikersheim.Montagabend zwischen den Apfelbäumen im Weikersheimer Schlosspark auf der Streuobstwiese: Auf einer Bühne am Rande der Wiese präsentiert sich die A-cappella Gruppe Voxid aus Leipzig. In familiärer Atmosphäre lauschen rund 300 Zuhörer, darunter Teilnehmer des „mu:v-Camps“ der Jeunesses Musicales, aber auch externe Besucher aus Weikersheim und Umgebung.

Schnell wird die Besonderheit von Voxids Musik klar. Die Instrumente, die der Zuhörer zu hören glaubt, imitieren die Musiker durch Lippen- und Mundbewegungen. Lediglich eine Loop Station wird von den Sängern benutzt: Dabei werden einzelne Parts auf der Bühne aufgenommen und als Begleitung wieder abgespielt. Gleich mit den ersten Tönen zeigt sich die Vielschichtigkeit des Ensembles. Voxid setzt sich aus den Stimmen Sopran und Alt, gesungen von Maike Lindemann und Diana Labrenz, den zwei Tenören Friedrich Rau und Gabriel Fuhrmann sowie dem Bass Daniel Barke zusammen.

Barke übernimmt zusätzlich die komplexe Aufgabe, mit eigens erzeugtem Beat die fehlenden Rhythmusinstrumente zu ersetzten. Mit jedem Lied beeindruckt die jeweils wechselnde Zusammensetzung von Background-Sängern und Solostimme, kombiniert mit der fundamentalen Beat-Bass-Stimme.

Verschiedene Musikrichtungen

Mit verschiedenen Musikrichtungen von Pop über R&B bis hin zu Hip-Hop präsentiert die Gruppe ihr Album „Shades of Light“ mit eigenen Kompositionen. Dabei steht meist einer der fünf Sänger im Mittelpunkt und wird von den anderen begleitet, wenn mit dem Song eine Geschichte erzählt wird. Jeder einzelne von ihnen zeigt einwandfreie Technik und eine starke Stimme.

Doch am überzeugendsten ist das Zusammenspiel der Gruppe. Trotz ständig wechselnder und kreativer Choreographien, verlieren die fünf Künstler nie den Kontakt zueinander. Das exakte Timing spiegelt wider, was für ein eingespieltes Team Voxid ist. Vor allem bei dem Song „Headlock“ beweisen die fünf Routine.

Die musikalische Linie wird auch dann nicht unterbrochen, wenn sich die Musiker mit den rhythmischen Elementen abwechseln. Bei dieser Komplexität kann die ein oder andere Intonationsschwäche im Zusammensingen verziehen werden. Das Lied „How dare you“, gesungen von Tenor Gabriel Fuhrmann, transportiert Emotionen, die das Publikum erahnen lassen, dass eine ernstere Geschichte hinter dem Song steckt. Auch die Soundeffekte der Begleitstimmen beeindrucken hier durch Steigerung der Gesamtlautstärke und die Imitation der Instrumente.

Die klare Botschaft des Songs „I feel so good by myself“ überträgt sich beim Hören auf das Publikum und soll auch nach dem Konzert nicht verlorengehen. Karten mit diesem Slogan können die Zuschauer mit nach Hause nehmen. Der Satz bleibt in Kombination mit der Erinnerung an die Showeinlage der fünf im Kopf hängen.

Insgesamt wurde das Publikum mit Witz in den Anmoderationen der Songs durch den Abend geführt, sodass der kurzzeitige Regen schnell vergessen war. Am Ende bleibt ein facettenreiches Klangerlebnis mit dem Bild des schillernden Regenbogens über der Kulisse der Streuobstwiese, die die Zuhörer mit schnippenden Fingern und guter Laune verließen. Selina Demtröder

